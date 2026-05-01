Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan bölgeye gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

GEMİ KARAYA OTURDU Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'de sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.

Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapılıyor.