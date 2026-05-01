NINOVA isimli kuru yük gemisi Sakarya açıklarında karaya oturdu

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi karaya oturdu. Ekipler geminin ve personelin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

  • Kamerun bandıralı NINOVA isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'de sürüklenerek Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturdu.
  • Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
  • Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması halat atar roketler ile yapılıyor.
  • Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan bölgeye gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kuru yük gemisi karaya oturdu.

GEMİ KARAYA OTURDU

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'de sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapılıyor.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

