Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon: 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Uluslararası uyuşturucu trafiğinin kilit ismi olduğu öne sürülen "Cehennem Necati" lakaplı Necati Arabacı’nın suç örgütüne İstanbul merkezli dev bir darbe indirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda suç gelirinden elde edildiği belirlenen 780 milyon liralık devasa mal varlığına el konuldu.

  • İstanbul merkezli 3 ilde, Necati Arabacı liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı ve 780 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
  • Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı örgütün Almanya, Brezilya ve İspanya'da ele geçirilen uyuşturucularla ilişkisi tespit edildi.
  • Örgütün silahlı yapıya sahip olduğu ve çeşitli suçlara karıştığı belirlendi.
  • Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Uluslararası uyuşturucu trafiğini yönettiği öne sürülen "Cehennem Necati" lakaplı Necati Arabacı'nın suç imparatorluğuna düzenlenen operasyonda, lüks araçlardan taşınmazlara kadar tam 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, liderliğini 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Necati Arabacı'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik önemli bilgilere ulaşıldı.

3 ÜLKEDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULARLA BAĞLANTI
Kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya'da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya'da 890 kilogram kokain ve İspanya'da ele geçirilen 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.

İŞKENCEDEN CİNAYETE HER SUÇ VAR!
Yapılan incelemelerde, örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı, ayrıca örgüte menfaat sağlamak amacıyla düzenli para toplandığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 780 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkez olarak üzere İzmir ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplam 780 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

ALMANYA'DA 'HELLS ANGELS'A BİN 200 POLİSLE OPERASYON

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 'Hells Angels' isimli motosikletli suç örgütüne bin 200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi.

İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın örgütün ele başı olduğu ileri sürülüyor.

CEHENNEM NECATİ KİMDİR?

Necati Arabacı, 14 Şubat 1972'de Almanya'nın Köln kentinde doğdu. "Köln'ün Babası" ve "Cehennem Necati" lakaplarıyla bilinen Necati Arabacı 1990'lı yıllarda bar fedailiğinden başlayarak Hells Angels (Cehennem Melekleri) motosiklet çetesine katılan Arabacı, Köln kırmızı ışık bölgesinde fuhuş, genelev işletmeciliği, haraç alma, uyuşturucu ve insan ticareti gibi suçlarla anıldı. 2002'de Almanya'da tutuklanarak 2004'te suç örgütü kurmak, gasp, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının bir kısmını çektikten sonra Türkiye'ye dönen Arabacı, son olarak 2025'te İzmir'de organize suç örgütü liderliği, nitelikli yağma ve diğer suçlamalarla gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

