Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede hakkında görülen cinsel taciz davasında karar çıktı.
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Dede'yi 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a yönelik "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, Dede hakkında iyi hal indirimi, erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerini uygulamadı.
KADEM'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Kararın ardından Kadın ve Demokrasi Vakfı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
KADEM, Görele'de görülen davanın, mağdur çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte çok daha ağır bir tabloya dönüştüğünü belirtti.
Açıklamada, fail hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, herhangi bir indirim ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmadığı hatırlatıldı.
"ÇOCUKLARI DİJİTAL SALDIRILARA KARŞI KORUMAK HAYATİ ÖNEMDE"
KADEM açıklamasında, sürecin çocukların dijital ortamda hedef alınmasına karşı güçlü bir koruma mekanizmasına duyulan ihtiyacı bir kez daha gösterdiği vurgulandı.
Açıklamada şu değerlendirme yer aldı:
"Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yönde atılan adımların güçlenerek devam etmesi; çocukların yaşam hakkını ve güvenliğini koruyan daha etkili bir adalet mekanizmasının tesisi için zorunludur."
MAHKEME İNDİRİME GİTMEDİ
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 30 Nisan 2026 tarihli karar duruşmasında hüküm açıklandı.
Hâkim Merve Karaaslan başkanlığındaki mahkemede, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Candan esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Mahkeme, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi TCK'nın 105/1-2.c ve 105/2-d maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.
Dede hakkında TCK 62 kapsamında iyi hal indirimi uygulanmadı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme hükümleri de reddedildi.
ADLİ KONTROL DEVAM EDECEK
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
SANIK KARAR DURUŞMASINA KATILMADI
Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Hasbi Dede katılmadı.
Duruşmada, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve daha sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları hazır bulundu.
Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya uygun olarak kararını açıklarken, sanığın 15 yaşındaki kızı A.B.D. hakkında da "suç üstlenme" suçundan hüküm kurdu.
DOSYADAKİ NOT DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Davanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, sanığın 15 yaşındaki kızının telefonundan çıktığı belirtilen not oldu.
Dosyaya giren kayıtta, "Babam suçunu kabul etsin", "Bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum" ve "Kendimi öldüreceğim baba" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Söz konusu not, dava dosyasındaki en çarpıcı detaylardan biri olarak kayıtlara geçti.
TUANA'NIN ARKADAŞLARINDAN ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİ
Kararın ardından Tuana Elif Gülüşan Torun'un arkadaşları adliye önünde toplandı.
Ellerinde Tuana'nın fotoğrafını taşıyan arkadaşları, mahkeme kararını adliye binası çıkışında protesto etti.
KADEM'in açıklamasıyla birlikte dava, yalnızca verilen ceza yönüyle değil, çocukların dijital ortamda korunması ve adalet mekanizmasının etkinliği bakımından da yeniden gündeme geldi.