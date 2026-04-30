Açıklamada, fail hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, herhangi bir indirim ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmadığı hatırlatıldı.

KADEM, Görele'de görülen davanın, mağdur çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte çok daha ağır bir tabloya dönüştüğünü belirtti.

"ÇOCUKLARI DİJİTAL SALDIRILARA KARŞI KORUMAK HAYATİ ÖNEMDE"

KADEM açıklamasında, sürecin çocukların dijital ortamda hedef alınmasına karşı güçlü bir koruma mekanizmasına duyulan ihtiyacı bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yönde atılan adımların güçlenerek devam etmesi; çocukların yaşam hakkını ve güvenliğini koruyan daha etkili bir adalet mekanizmasının tesisi için zorunludur."