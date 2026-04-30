KADEM'den Hasbi Dede davası açıklaması: Çocukların dijital ortamda korunması hayati önemde

KADEM, CHP’den ihraç edilen eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin 16 yaşındaki Tuana Elif’e yönelik cinsel taciz suçundan indirim uygulanmadan 1 yıl 6 ay ceza almasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tuana’nın hayatını kaybetmesiyle davanın çok daha ağır bir tabloya dönüştüğünü belirten KADEM, çocukların dijital saldırılara karşı korunması için daha etkili adalet mekanizması çağrısında bulundu.

  • CHP'den ihraç edilen eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a yönelik cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Dede hakkında iyi hal indirimi, erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerini uygulamadı.
  • KADEM, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini vurguladı.
  • Mahkeme, Hasbi Dede hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma yükümlülüğünün devamına karar verdi.
  • Tuana Elif Gülüşan Torun'un arkadaşları kararın ardından adliye önünde ellerinde fotoğraflarla protesto düzenledi.

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede hakkında görülen cinsel taciz davasında karar çıktı.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Dede'yi 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a yönelik "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Dede hakkında iyi hal indirimi, erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerini uygulamadı.

KADEM'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Kararın ardından Kadın ve Demokrasi Vakfı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

KADEM, Görele'de görülen davanın, mağdur çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte çok daha ağır bir tabloya dönüştüğünü belirtti.

Açıklamada, fail hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, herhangi bir indirim ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmadığı hatırlatıldı.

KADEM açıklamasında, sürecin çocukların dijital ortamda hedef alınmasına karşı güçlü bir koruma mekanizmasına duyulan ihtiyacı bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yönde atılan adımların güçlenerek devam etmesi; çocukların yaşam hakkını ve güvenliğini koruyan daha etkili bir adalet mekanizmasının tesisi için zorunludur."

MAHKEME İNDİRİME GİTMEDİ

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 30 Nisan 2026 tarihli karar duruşmasında hüküm açıklandı.

Hâkim Merve Karaaslan başkanlığındaki mahkemede, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Candan esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mahkeme, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi TCK'nın 105/1-2.c ve 105/2-d maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Dede hakkında TCK 62 kapsamında iyi hal indirimi uygulanmadı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme hükümleri de reddedildi.

ADLİ KONTROL DEVAM EDECEK

  • Mahkeme, Hasbi Dede hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına da karar verdi.
  • Bu kapsamda Dede'nin yurt dışına çıkış yasağı ile haftada iki gün karakola imza atma yükümlülüğü sürecek.
  • Gerekçeli kararın yazım aşamasında olduğu belirtildi.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

SANIK KARAR DURUŞMASINA KATILMADI

Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Hasbi Dede katılmadı.

Duruşmada, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve daha sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya uygun olarak kararını açıklarken, sanığın 15 yaşındaki kızı A.B.D. hakkında da "suç üstlenme" suçundan hüküm kurdu.

Tuana Elif davasında Hasbi Dede’ye 1 yıl 6 ay hapis cezası! Kızının telefonundan çıkan not dosyaya girdi: ben yaşamak istemiyorum

DOSYADAKİ NOT DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Davanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, sanığın 15 yaşındaki kızının telefonundan çıktığı belirtilen not oldu.

Dosyaya giren kayıtta, "Babam suçunu kabul etsin", "Bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum" ve "Kendimi öldüreceğim baba" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu not, dava dosyasındaki en çarpıcı detaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

TUANA'NIN ARKADAŞLARINDAN ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİ

Kararın ardından Tuana Elif Gülüşan Torun'un arkadaşları adliye önünde toplandı.

Ellerinde Tuana'nın fotoğrafını taşıyan arkadaşları, mahkeme kararını adliye binası çıkışında protesto etti.

KADEM'in açıklamasıyla birlikte dava, yalnızca verilen ceza yönüyle değil, çocukların dijital ortamda korunması ve adalet mekanizmasının etkinliği bakımından da yeniden gündeme geldi.

