Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 28 Nisan Salı günü bizzat rozet taktığı Arif Kocabıyık'ın üyelik serüveni kısa sürdü. Genel Merkez, gelen büyük tepkiler üzerine 30 Nisan'da üyelik işlemlerini durdurdu.
CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan 'değişim' süreci ilginç bir hal aldı.
Bu süreçte partiyi eleştiren veya eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren 1700'e yakın isim partiden ihraç edilirken tartışmalı figürlerin önemli makamlara getirilmesi tabanda huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. Bu tablonun son halkası, Arif Kocabıyık oldu.
ÖZGÜR ÖZEL ARİF KOCABIYIK'A ROZET TAKTI
Sokak röportajlarındaki üslubu, halkı kışkırtan tarzı ve Cumhurbaşkanı'na yönelik skandal ifadeleriyle tanınan ayrıca Konyaaltı Belediyesi'nde işe gitmeden maaş aldığı iddiasıyla "bankamatik faresi" ithamlarının hedefi olan Arif Kocabıyık, 28 Nisan'da CHP'ye katıldı.
Olası tepkiler nedeniyle Genel Merkez'in gizli tuttuğu, sosyal medya hesaplarından paylaşmadığı rozet takma töreni, Kocabıyık'ın fotoğrafları paylaşmasıyla ortaya çıktı.
TEPKİ YAĞDI
Bizzat Özel'in Kocabıyık'a rozet takması CHP tabanında ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tepkisini topladı. Öyle ki Kocabıyık'ın 5 ay önce "Kılıçdaroğlu acilen CHP'den ihraç edilmeli" şeklindeki paylaşımı yeniden gündeme geldi.
Özgür Özel'in bu hamlesi, muhalif kanatta büyük bir öfkeye yol açtı.
ÜYELİK İŞLEMLERİ DURDURULDU
Gelen tepkilerin ardından CHP yönetimi geri adım attı. Üyelik rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özel'in salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul ettiği, partiye katılma istediği iletilen Kocabıyık'a da rozet takılmasının rica edildiği belirtildi.
"KALABALIKTA KAYNADI" SAVUNMASI
Özel'in de kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşa olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur."