TEPKİ YAĞDI

Bizzat Özel'in Kocabıyık'a rozet takması CHP tabanında ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tepkisini topladı. Öyle ki Kocabıyık'ın 5 ay önce "Kılıçdaroğlu acilen CHP'den ihraç edilmeli" şeklindeki paylaşımı yeniden gündeme geldi.

Özgür Özel'in bu hamlesi, muhalif kanatta büyük bir öfkeye yol açtı.

Öte yandan CHP Bakırköy teşkilatında yöneticilik geçmişi olduğu belirtilen Nurhan Çetinkaya'nın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Özgür Özel'in rozet takarak CHP'ye dahil ettiği isimlerden biri olduğu belirtilen Çetinkaya, Arif Kocabıyık'ın attığı tweete tepki gösterdi. Çetinkaya paylaşımında, ʺTepe tepe kullanın.. Herkes layıkıyla bir arada olur.ʺ ifadelerini kullandı.

ÜYELİK İŞLEMLERİ DURDURULDU

Gelen tepkilerin ardından CHP yönetimi geri adım attı. Üyelik rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özel'in salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul ettiği, partiye katılma istediği iletilen Kocabıyık'a da rozet takılmasının rica edildiği belirtildi.