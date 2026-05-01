AKTİVİSTLER GİRİT'TE

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.
AFP'nin son dakika haberine göre İsrail tarafından alıkonulan Sumud filosundak aktivistler Girit'te karaya çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) "Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edilen kararda, İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi.
İsrail'in sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığı anımsatılan kararda, şunlar kaydedildi:
"Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.
Ayrıca başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara, birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz."
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yunanistan kara sularının birkaç mil açığında saldırdıkları Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoydukları aktivistleri Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği önümüzdeki saatlerde Yunanistan’a teslim edeceklerini duyurdu.
Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.
Saar, Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilikten dolayı Yunanistan hükümetine teşekkür etti.
Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere saldıran İsrail ordusunu protesto etmek için İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen gösteri olaylı geçti.
Barselona kent merkezinde toplanan yaklaşık 400 kişi Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak, "İsrail'i boykot edin", "İsrail bir ülke değil, bir işgaldir", "Boykot İsrail", "Hepimiz filoyuz" sloganları attı.
Kalabalıktan bir grup, gösterinin sonlarına doğru İsrail Konsolosluğuna yürüdü.
İsrail Konsolosluğunu koruyan yol üzerindeki polis hattına yabancı cisimler atılması sonrasında Katalonya yerel polisi göstericilere müdahale etti ve birkaç kişiyi gözaltına aldı.
Polisin müdahalesinin ardından eylem sona erdi.
Diğer yandan gösteride konuşan Küresel Sumud Filosu sözcülerinden Pablo Castilla, İsrail ordusunun filoya saldırısını "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.
Castilla, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sınır ve Deniz Güvenliği Ajansı Frontex ile Yunan yetkililerini, müdahaleden sonra filonun yaptığı "yardım çağrısına yanıt verme sorumluluklarını yerine getirmemekle" suçladı.
"Bu nesil Filistin halkının soykırımına tanık olmayacak." diyen Castilla, gösterilerine devam edeceklerini duyurdu.
Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail ile ABD aleyhine sloganlar attı.
Saldırıya tepki gösteren grup, "Kararlılık ve umudun sesi olan Sumud'u selamlıyoruz" ve "Siyonist çetenin uluslararası sularda Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık iki haftadır dünyanın dört bir yanından bir araya gelen vicdanlı insanların Gazze'ye doğru yol alırken saldırıya uğradıklarını belirtti.
Sumud Filosu'nda suç teşkil eden hiçbir şey olmadığını dile getiren Dinç, "Bu gemilerde oyuncak, ilaç, su var. Bu gemilerde farklı bir şey yok. Bu gemilerde bulunan aktivistler de tamamen barışçıl bir eylem yapıyorlar. Gazze'deki bu ablukanın kırılmasını, bu soykırımın durmasını istiyorlar." dedi.
Bu yönüyle, gemilerin korunmasının önemine işaret eden Dinç, alıkonulanların bir an önce serbest bırakılması ve yaşananların hesabının sorulması gerektiğini ifade etti.
"ORTADA BİR KORSANLIK OLAYI VARDIR"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ise İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik bu saldırılarıyla her türlü barışçıl ve insani girişimi boğmaya, insanlığın direncini kırmaya, vicdanları susturmaya çalıştığını belirtti.
Bunun, Sumud Filosu'na yapılan açık bir terör saldırısı ve haydutluk olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu saldırıyla siyonist terör şebekesi, uluslararası hukuku tanımadığını, haydutlukta ısrar ettiğini göstermiş, soykırımcı kimliğiyle sabıkalı rezil siciline yeni suçlar eklemiştir." diye konuştu.
Bu saldırının bir korsanlık faaliyeti olduğuna işaret eden Uslu, "Ortada bir korsanlık faaliyeti ve açık bir insan kaçırma olayı vardır. Hiç kimsenin bu teröristliği, haydutluğu masumlaştırma hakkı yoktur. Dünya artık susmamalı. Bu korsanlığa 'dur' denmelidir. Dünyanın bütün vicdanlı insanları terör çetesine karşı birleşmelidir." ifadelerini kullandı.
"GAZZE HALKININ İMANINI YENEMEYECEKSİNİZ"
ANFİDAP Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Özkan Ünal da İsrail rejiminin, tekneleri durdurunca yardımı engelleyebileceğini, sesleri kısınca cinayetlerini gizleyebileceğini sandığını söyledi.
Bu konuda yanıldıklarını belirten Ünal, "Her bir şehidimiz, her bir tutsak edilen kardeşimiz, bu direniş meşalesini daha da güçlendiriyor. Gazze bugün bir açık hava hapishanesinden, küresel bir direniş okuluna dönüşmüştür. Zalimlere buradan sesleniyoruz, açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkum etmeye çalıştığınız Gazze halkının imanını yenemeyeceksiniz." dedi.
Alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Ünal, Gazze'ye insani yardım engellerinin kaldırılması, uluslararası toplumun yaptırım uygulaması ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından filoda bulunan ANFİDAP üyelerinin alıkonulmadan önce platforma gönderdikleri mesajlar dinletildi.
Bir süre daha slogan atan grup, daha sonra dağıldı.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.
Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları tarafından Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti dışişleri bakanları, Gazze'deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.
Bakanların, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duyduğu ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırdığı vurgulanan açıklamada, "Bakanlar, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır." denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile telefonda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Yunanistanlı mevkidaşı Yerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı ele alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına ilişkin resen soruşturma başlattığı bildirildi.
Başsavcılık, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik, İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarımızla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12-13. maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır."
TBMM Genel Kurulu, İsrail’in içinde Türkiye’den üç milletvekili ve vatandaşların da yer aldığı SUMUD Özgürlük Filosu’na yönelik saldırısını kınadı.
"Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale" hakkında Meclis Başkanlığı Tezkeresi bütün partilerin ittifakı ve oy birliğiyle kabul edildi.
TBMM Başkanlığı Tezkeresi'nde, "Söz konusu korsanlık eylemi bir savaş suçudur. İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı..
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkerede şu ifadeler yer aldı:
❝İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklemiş; sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırmıştır.
Küresel Sumud Filosu’na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20’si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur.
Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail’i uyarıyor; zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz.
Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.
Ayrıca, başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu’nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız.
İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz.
Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.❞
İtalya Başbakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda hukuksuz şekilde gözaltına aldığı vatandaşıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "İtalyanları derhal serbest bırakmaya ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz." denildi.
Küresel Sumud Filosu yolculuğuna katılan gazeteci Ümmü Gülsüm Durmuş, İsrail ordusunun uluslararası sularda düzenlediği saldırıya rağmen filonun yolculuğuna devam ettiğini, güvenli bir yere ulaştıktan sonra Gazze için tekrar yola koyulacağını söyledi.
Gazeteci Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in dün gece filoya düzenlediği kuşatmanın Girit Adası'nın batısından Yunanistan kara sularına 54 mil mesafeden başladığını belirtti.
"Adeta gemiler kuşatılmıştı. Önce lazer ışıklarıyla tacizler başladı. Daha sonra tekneler, botlarla çevrelendi. Dronlar devreye girdi hatta çok alçaktan uçmaya başladı." ifadelerini kullanan Durmuş, o sırada 7 donanma gemisi bulunduğunu, aynı zamanda internetin "jammer"larla kesildiğini anlattı.
Durmuş, öncelikle filonun beyni olarak değerlendirilen "Saf Saf" adındaki amiral geminin alındığına ve tüm telsiz ile bağlantılarının koptuğuna dikkati çekerek, hava karardıkça müdahalenin daha da arttığını, çevrelerindeki tüm gemilerin alınmaya başlandığını dile getirdi.
Manevralar yaparak aralarından geçtiklerinin ve yollarına devam ettiklerinin altını çizen Durmuş, "Gece belli bir noktada bekledik. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar yolumuza koyulduk. Filo yolculuğuna devam ediyor. Herkes kendisine yeni bir rota çizmiş durumda ancak tabii ki birbirimizle iletişim halindeyiz. Önce güvenli bir yere gideceğiz, daha sonra Gazze için tekrar yola koyulacağız." diye konuştu.
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkilileri, Gazze'ye 600 milden fazla uzaklıkta ve Yunan kara sularının birkaç mil açığındaki uluslararası sularda saldırı düzenleyen İsrail ordusunun, filoda bulunan 20 Türk vatandaşını alıkoyduğunu bildirdi.
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin AA muhabirine yaptığı bilgilendirmeye göre, dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında filoyu kuşatarak başlattığı saldırıda 170'ten fazla aktivist alıkonuldu.
Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 20 Türk vatandaşının ismi ve teknelerinin bilgileri şu şekilde:
|Ad Soyad
|Tekne
|Mustafa Enes Topal
|Saf Saf
|Muhammed Özdem
|Saf Saf
|Ali Deniz
|Esplai
|Yunus Kava
|Esplai
|Şahin Yaslık
|Saf Saf
|Mustafa Arslan
|Saf Saf
|Abdulselam Demir
|Freia
|Nevzat Öylek
|Esplai
|Nevzat Güzel
|Freia
|Halil Erdoğmuş
|Esplai
|Abdüllatif Faslı
|Freia
|Hüseyin Şuayb Ordu
|Saf Saf
|Mahmut Akay
|Saf Saf
|Görkem Duru
|Ghea
|Mehmet Atlı
|Ghea
|Mükremin Köse
|Freia
|Ramazan Tekdemir
|Freia
|Mahmut Çağatay Yavuz
|Eros 1
|Hüseyin Oral
|Saf Saf
|Ömer Osman Taştan
|Freia
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkilileri, Gazze'ye 600 milden fazla uzaklıkta ve Yunan kara sularının birkaç mil açığındaki uluslararası sularda saldırı düzenleyen İsrail ordusunun, filoda bulunan 18 Türk vatandaşını alıkoyduğunu bildirdi.
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin AA muhabirine yaptığı bilgilendirmeye göre, dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında filoyu kuşatarak başlattığı saldırıda 170'ten fazla aktivist alıkonuldu.
KİMLİKLERİ VE HANGİ TEKNELERDE OLDUKLARI AÇIKLANDI
Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 18 Türk vatandaşının ismi ve teknelerinin bilgileri şu şekilde:
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun Yunan kara sularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.
Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, filoya ait 21 teknenin, Yunanistan kara sularına birkaç mil mesafede, uluslararası sularda İsrail unsurları tarafından "müdahale edilerek alıkonulduğu" bildirildi.
"Müdahale sırasında filoda yer alan Tam Tam isimli tekne, İsrail deniz komandolarının müdahalesi esnasında arızalanmış ve açık denizde bırakılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, teknede bulunan mürettebat ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
Açıklamada, Tam Tam teknesinin güvenli şekilde en yakın karaya çekilebilmesi amacıyla Yunanistan makamları ile görüşmelerin sürdürüldüğüne işaret edilerek şunlar kaydedildi:
"Filoda bulunan 17 tekne, İsrail müdahalesini aşarak Yunanistan kara sularına giriş yapmayı başarmıştır. Filoya ait 14 gemi ise Yunanistan kara sularına doğru seyir halinde olup gelişmeler yakından takip edilmektedir."
Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, "20'den fazla tekneden yaklaşık 175 aktivistin" alıkonulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının bir "korsanlık eylemi" olduğunu bildirdi.
Bakanlık, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir." ifadesi kullanıldı.
DÜNYAYA ÇAĞRI
İsrail'in Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimlerin yapıldığı belirtildi.
İsrail işgal güçlerinin, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'nda, müdahale ettiği tekne sayısı 22'yi buldu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden denize açılmıştı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla 60'dan fazla tekne 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılırken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan tekneleri ele geçirmeye başladı.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.
Filo yetkilileri onlarca gemisiyle irtibatın koptuğunu duyururken, aktivistlerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.
İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz'de uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.
Küresel Sumud Filosu'nun resmi sosyal medya hesabından filoya ait 18 tekne ile iletişimin kesildiği vurgulanırken, Türkiye'den 31 Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi. Filodan yayınlanan isim listesi ise şöyle;
1.Ümmü Gülsüm Durmuş
2. Mustafa Enes Topal
3. Muhammed Özdemir
4. Enver Öztürk
5. Hüseyin Yılmaz
6. Seyit Ahmet Çapan 7. Ali Deniz
8. Yunus Kava
9. Şahin Yaslık 10. Mustafa Arslan
11. Abdulselam Demir
12. Nevzat Öylek
13. Nevzat Güzel
14. Halil Erdoğmuş
15. Abdüllatif Faslı
16. Ferzan Çiftçi
17. Hüseyin Şuayb Ordu
18. Sibel Can Karakoç
19.Mehmet Yıldırım
20. Ömer Aslan
21. Fatma Zengin
22. Mehmet Yasir Cebeci
23. Görkem Duru
24. Fatih Genç
25. Mehmet Atlı
26. Bilali Yıldırım
27. Mükremin Köse
28. Salih Tekin
29. Ramazan Tekdemir
30. Abdullah Saydemir
31. Mahmut Çağatay
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli, görüşmede uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasa dışı müdahalenin, farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığını belirtti.
Sözcü Keçeli, görüşmede uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildiğini bildirdi.
İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi ele geçirdiği bildirildi.
İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini ele geçirdi.
Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla "en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale" olduğunu ve filoya Akdeniz'de, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.
Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sırasında çok sayıda teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma (jammer) uygulandığı, bazı teknelere İsrail'e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığı ifade edildi.
Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, bazı durumlarda silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini aktardı.
Filonun iletişim sistemlerinde kesintiler yaşandığı ve yardım çağrılarının yapıldığı kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise filoda yaklaşık 58 tekne bulunduğu, önceki değerlendirmelerde bu sayının 65 ila 100 arasında değiştiği vurgulandı.
Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, filodaki tekneler ve katılımcılara ilişkin bilgileri paylaştı.
İspanya'dan 12 Nisan'da hareket eden 39 tekneye İtalya'da 20 tekne daha katılırken, toplam 59 teknelik konvoy 26 Nisan'da Gazze istikametine doğru yola çıktı.
Filoda, Open Arms ve Greenpeace'e ait 2 gözlemci gemisi de yer alıyor.
Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.
Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan, Akdeniz'deki uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesinin ardından irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail basınının İsrail Donanması'nın Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etmesinin ardından AA'ya açıklama yaptı.
İsrail'in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını bildiren Küresel Sumud Filosu yetkilileri, irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e çıktığını belirtti.
İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly'nin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na müdahale etti.
Irish Independent gazetesinde yer alan habere göre, İsrail askerleri Girit Adası açıklarında ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait bazı teknelere çıktı.
Aktivistlerin verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri sürat tekneleriyle gemilere yaklaşarak bazı teknelere çıktı ve aktivistleri silah zoruyla güverteye yönlendirdi.
Teknede bulunan aktivistler ışıkları kapatarak tespit edilmemeye çalıştı, ancak gemiye müdahale edilmesini beklediklerini aktardı.
Videolu mesajında can yeleği giyen İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly, İrlanda hükümetine çağrıda bulundu.
Margaret Connolly, "Lütfen Shannon Havalimanı'nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin'i bombalamak için kullanılmasına son verin." ifadelerini kullandı.
Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Connolly, "Bu gece saldırıya uğrayıp kaçırılırsak, kendimizin ve Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Biz barışçıl bir misyonuz, yanlış bir şey yapmadık." dedi.
İrlanda'da pratisyen hekimlik yapan Connolly, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukaya karşı çıkmak amacıyla, 26 Nisan Pazar günü Küresel Sumud Filosu kapsamında Sicilya'dan Gazze'ye doğru hareket eden bir tekneye katılmıştı.
İSPANYOL AKTİVİST BAZI TEKNELERİN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ
Filodaki aktivistlerden İspanyol Mi Hoa Lee, AA muhabirine, bazı teknelerin durdurulduğunu ifade ederek, "Ancak şu anda bizim bulunduğumuz tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne yok." dedi.
Kendi teknelerine yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Lee, "Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz." diye konuştu.
Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkati çekerek "Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.
İSRAİL BASININDAN TEKNELERE MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİASI
İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu teknelerine, İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." dedi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir teknenin İsrail Donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.
