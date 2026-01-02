PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Abdülkerim’e ocak ayında yeni sözleşme

Cimbom’un kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile ocak ayında yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2026
Abdülkerim’e ocak ayında yeni sözleşme

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, savunma hattındaki deneyimli oyuncusu ve kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile ocak ayında yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak belirtiliyor. 2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 149 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. A Milli Futbol Takımı'nda da 24 kez görev alan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki liderliği ve tecrübesiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Valilikten liste geldi! 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara...
Ankara’da savaş diplomasisi: Kalın ile Umerov görüştü
Bilal Erdoğan’dan Galata’da Gazze mesajı: Mücadele devam edecek | Batı’nın düştüğü nokta zillettir
Sudan lideri Burhan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür
Elindeki morlukların sebebi 25 yıllık alışkanlığıymış! Donald Trump ilk kez açıkladı
İstanbul’da kar fırtınası: Yollar beyaza büründü!
En düşük emekli maaşı 18 bin 977 TL’ye mi yükselecek? Milyonların gözü 5 Ocak’ta: İşte yeni senaryolar...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Takvim’e konuştu: Gazze’nin hesabı mutlaka sorulacak | Terörsüz Türkiye’de yasal düzenleme ne aşamada?
Suriye’de isyan planı deşifre edildi: Esad’ın generalleri İsrail’den yardım istedi
Spor camiası Filistin için tek yürek! Tüm dünya duyacak
Mehmet Akif Ersoy’un partilediği mekanda ne dolaplar döndü? Kütüphane ve Bebek Otel kapatıldı! 13 şüpheli cep telefonu şifresini verdi
Ticaret Bakanı Bolat’tan CHP’nin İsrail ile ticaret yalanına sert tepki: İlk yasaklayan biz olduk!
Fenerbahçe’ye Süper Lig’den bir transfer daha! Musaba sonrası hedef o
CANLI | Artvin ve Van’da çığ! Zamanla yarış sürerken acı haber
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TAKVİM’e konuştu! İsrail ve SDG’ye net mesaj: Entegrasyon olacak, illegal gruplara müsaade etmeyiz
İsviçre Crans-Montana’da şiddetli patlama: En az 40 can kaybı 100 yaralı
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü: Yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a yeni teklif
CHP’de yeniden mutlak butlan paniği! Parti karıştı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hareketlendi
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?