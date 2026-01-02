Abdülkerim’e ocak ayında yeni sözleşme

Galatasaray, savunma hattındaki deneyimli oyuncusu ve kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile ocak ayında yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak belirtiliyor. 2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 149 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. A Milli Futbol Takımı'nda da 24 kez görev alan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki liderliği ve tecrübesiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

