Sadettin Saran açıkladı! Fenerbahçe sezon sonu olağanüstü genel kurula gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran günlerdir kapalı kapılar arkasında konuşulan konuyla alakalı kararını açıkladı. Saran, “Başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdüreceğim. Sonrasında olağanüstü genel kurula gideceğiz. Buraya şampiyonluk hayaliyle geldim, yarım bırakmak istemiyorum. Size verdiğim sözü tutacağım” ifadesini kullandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2026
Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle son günlerin en fazla konuşulan ismi olan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün çok önemli bir açıklama yaptı. FBTV'de kameraların önüne geçen Saran sezon sonunda olağanüstü genel kurula gideceklerini duyurdu.

YAPILACAK TRANSFERLER VAR
Başkan Saran, "Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz" diye konuştu.

VERDİĞİM SÖZÜ TUTACAĞIM
Verdiği karanın nedenlerini de anlatan Saran, "Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardı, bu süreç hukuki tartışmanın ötesine geçerek Fenerbahçe etrafında konuşulmaya başlandı. Bu bir geri adım değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırmak adına alınan bir karardır. Buraya şampiyonluk hayaliyle geldim, yarım bırakmak istemiyorum. Size verdiğim sözü tutacağım." ifadesini kullandı.

NE GÖRDÜM NE KULLANDIM

Başkan Sadettin Saran, "Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır." dedi. Saran, "Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum" açıklamasını yaptı.

