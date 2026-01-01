Liverpool Kenan Yıldız için devrede! Juventus 100 milyon euroya yeşil ışık yakabilir

Büyük iddia... İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü. Tuttosport'un haberine göre 20 yaşındaki genç yıldız, bu sezon sergilediği performansla Kırmızılar'ın radarına girdi. Juventus'ta etkili bir sezon geçiren Kenan Yıldız, şu ana kadar 13 gol, 8 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekti. Mohamed Salah'ın yakın gelecekte takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Liverpool'un, Türkiye Milli Takımı formasını da giyen genç oyuncu için 100 milyon euroyu gözden çıkarabileceği öne sürüldü. Juventus'un bu rakam karşısında Kenan Yıldız'ın transferine izin verebileceği öne sürüldü. Gelişmelerden haberdar olan Kenan Yıldız'ın da Liverpool'a sıcak bakması bu transferde ibreyi İngiliz kulübüne çevirdi.

