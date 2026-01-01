SON DAKİKA
Galatasaray orta sahada sürprize yöneldi! Santiago Hezze listeye girdi

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Olympiakos’un Arjantinli orta sahası için Boca Juniors ve İspanyol kulüpleri de pusuda bekliyor.

Giriş Tarihi :01 Ocak 2026
Galatasaray orta sahada sürprize yöneldi! Santiago Hezze listeye girdi

Galatasaray devre arasında kadrosuna marka bir orta saha takviyesi yapmak için uğraş veriyor. Sarı-Kırmızılılar, Ederson ve Onyedika için girişimlerini sürdürürken gündemine sürpriz bir yıldızı daha aldı. Aslan, Yunanistan Ligi'nin köklü kulüplerinden Olympiakos'ta forma giyen Arjantinli 6 numara Santiago Hezze'yi de transfer listesine ekledi. Ancak bu transferde Galatasaray yalnız değil. Hezze'yi isteyen kulüpler arasında ülkesinin takımlarından Boca Juniors da yer alıyor. Ayrıca İspanyol kulüplerinin de yıldız oyuncuya ilgisi bulunuyor. Yunan ekibinin Hezze transferinden beklentisi 20 milyon Euro. Galatasaray, Ederson ve Onyedika transferlerinden sonuç alamazsa Hezze'nin transferini bitirmek istiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada boy gösteren 24 yaşındaki oyuncu 1 asist üretti.

