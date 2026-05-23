CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Karaca, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Fethiye'nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Başkan Karaca'ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ayağından yaralanan Karaca için bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırının nedeni ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
