Düzce'de milyonluk iskan vurgunu: CHP’li Fikret Albayrak gözaltında
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında “irtikap” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İskan ve ruhsat işlemleri karşılığında müteahhitlerden milyonluk çek ve nakit talep edildiği iddia edilirken, Albayrak’ın evinde ve belediye iştiraki ABİTAŞ’ta arama yapıldı. Başkan Albayrak gözaltına alındı.
- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak, müteahhitlerden iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
- Müteahhit E.Ö., Başkan Albayrak'ın iskan işlemlerinin tamamlanması için 2 milyon 500 bin TL nakit veya çek talep ettiğini iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
- Soruşturmada, müteahhitten alındığı iddia edilen çeklerin belediye iştiraki ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin borçları için kullanıldığı tespit edildi.
- Başka bir iş insanı H.P., Başkan Albayrak'ın kendisinden de 1 milyon TL talep ettiğini ve parayı ödemediği için inşaatının durdurulduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.
- Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında Başkan Albayrak'ın evi ve ABİTAŞ şirketinde arama yapıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında yürütülen "irtikap" soruşturmasında dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Müteahhitlerden iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca liralık nakit ve çek talep edildiği öne sürülürken, Albayrak'ın evinde ve belediye iştiraki ABİTAŞ'ta arama yapıldı. Başkan Albayrak gözaltına alındı.
İSKAN SÜRECİ MİLYONLUK TALEP İDDİASIYLA SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde siyaset ve iş dünyasını hareketlendiren soruşturma, müteahhit E.Ö.'nün Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayetle başladı.
İddiaya göre E.Ö., 2023 yılında ilçede başladığı inşaat için ruhsat aldı. Ancak 2024'te inşaat sürerken Akçakoca Belediye Meclisi tarafından alınan kararla binaya iskan verilmesinin önü kapandı.
Bu süreçte devreye girdiği öne sürülen Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, E.Ö.'nün babası H.Ö. aracılığıyla müteahhide ulaştığı iddia edildi.
"2 MİLYON 500 BİN TL VERECEKSİN"
Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre Albayrak, iskan işlemlerinin tamamlanması karşılığında müteahhitten para istedi.
Başkan Albayrak'ın, "İskan işlerinin tamamlanmasını istiyorsan nakit 2 milyon 500 bin TL vereceksin" dediği öne sürüldü.
E.Ö.'nün nakit ödeme yapamayacağını ancak çek verebileceğini söylediği, Albayrak'ın da bu teklifi kabul ettiği iddia edildi. Çeklerin teslim edilmesinin ardından inşaata kısa sürede "kısmi iskan" verildiği belirtildi.
ÇEKLERİN İZİ BELEDİYE ŞİRKETİNE UZANDI
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada banka ve evrak kayıtları da incelemeye alındı.
İncelemelerde, E.Ö.'nün şikayetine konu olan 1 milyon TL tutarındaki çekin üzerinde Akçakoca Belediyesi iştiraki ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin cirosunun bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, kalan 1,5 milyon TL'lik çeki bankaya ibraz eden G.G. isimli kişi de tanık olarak dinlendi.
G.G.'nin, söz konusu çeki belediye iştiraki ABİTAŞ'tan yaptığı ticari ürün satışı karşılığında aldığını söylediği öğrenildi. Böylece müteahhitten "iskân" adı altında alındığı iddia edilen çeklerin, belediye şirketinin borçları için piyasada kullanıldığı öne sürüldü.
PARA VERMEYEN MÜTEAHHİDİN İNŞAATI DURDURULDU İDDİASI
Soruşturmanın derinleşmesiyle benzer iddialarla yeni şikayetler de dosyaya girdi.
İş insanı H.P., inşaatının belediye tarafından durdurulduğunu belirterek savcılığa başvurdu. H.P., çalışanı F.Ç. aracılığıyla kendisine ulaşıldığını ve Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın kendisinden de 1 milyon TL talep ettiğini iddia etti.
H.P., bu parayı ödemeyi reddetmesi üzerine inşaat faaliyetlerine izin verilmediğini ve mağdur edildiğini belirterek şikayetçi oldu.
EV VE BELEDİYE ŞİRKETİNDE ARAMA YAPILDI
Peş peşe gelen şikayetlerin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, "irtikap" suçu kapsamında operasyon için harekete geçti.
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın evinde ve belediye iştiraki ABİTAŞ şirketinde eş zamanlı arama yapıldı.
Soruşturma kapsamında Başkan Fikret Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi. Albayrak'ın gözaltına alındığı öğrenildi.