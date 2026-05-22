ÇEKLERİN İZİ BELEDİYE ŞİRKETİNE UZANDI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada banka ve evrak kayıtları da incelemeye alındı.

İncelemelerde, E.Ö.'nün şikayetine konu olan 1 milyon TL tutarındaki çekin üzerinde Akçakoca Belediyesi iştiraki ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'nin cirosunun bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, kalan 1,5 milyon TL'lik çeki bankaya ibraz eden G.G. isimli kişi de tanık olarak dinlendi.

G.G.'nin, söz konusu çeki belediye iştiraki ABİTAŞ'tan yaptığı ticari ürün satışı karşılığında aldığını söylediği öğrenildi. Böylece müteahhitten "iskân" adı altında alındığı iddia edilen çeklerin, belediye şirketinin borçları için piyasada kullanıldığı öne sürüldü.

PARA VERMEYEN MÜTEAHHİDİN İNŞAATI DURDURULDU İDDİASI

Soruşturmanın derinleşmesiyle benzer iddialarla yeni şikayetler de dosyaya girdi.

İş insanı H.P., inşaatının belediye tarafından durdurulduğunu belirterek savcılığa başvurdu. H.P., çalışanı F.Ç. aracılığıyla kendisine ulaşıldığını ve Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın kendisinden de 1 milyon TL talep ettiğini iddia etti.

H.P., bu parayı ödemeyi reddetmesi üzerine inşaat faaliyetlerine izin verilmediğini ve mağdur edildiğini belirterek şikayetçi oldu.