Fenerbahçe Nkunku için bastırıyor! Christopher Nkunku transferinde pazarlık kızıştı

Fenerbahçe ara transferin resmen başlamasına 1 gün kala çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Öncelikli olarak 9 numara bölgesini takviye etmek isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir şekilde gündeme gelen Christopher Nkunku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DURDURULMASI iMKANSIZ OLURUZ!

Alınan bilgilere göre teknik direktör Demonico Tedesco'nun yönetimle yaptığı görüşmenin ardından Fransız yıldız için girişimlere hız verildi. İtalyan hocanın Nkunku için, "Eğer bu transferi bitirirsek Talisca, Asensio ve Musaba ile beraber durdurulması imkansız bir hücum hattına sahip oluruz. Şampiyonluğun da en güçlü adayı haline geliriz" dediği belirlendi. Çizme basınına göre Milan beklediği verimi alamadığı Nkunku'nun satışına soğuk değil. Ancak İtalyan ekibinin 35 milyon eurodan aşağıya düşmeyi düşünmediği ifade edildi.

ŞUANDA BÜYÜK BİR KARARSIZLIK YAŞIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin şu anda 25 milyon euroyu gözden çıkardığı ve pazarlıkların sürdüğü de vurgulandı. Bundan 1 hafta önce kesin olarak Milan'dan ayrılmayı düşünen Nkunku'nun Verona maçında 2 gol atmasından sonra geleceğiyle ilgili ciddi bir kararsızlık yaşamaya başladığı da vurgulanıyor.