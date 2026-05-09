Mütefekkir Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" eseriyle bilimsel temele oturan bu miras, A Haber ekibi tarafından yerinde görüntülendi; Kanuni Sultan Süleyman'ın üç dini kucaklayan kitabelerinden Hürrem Sultan'ın 500 yıllık vakıf geleneğine kadar tüm detaylar gün yüzüne çıkarıldı.

ECDADIN KUDÜS'TEKİ SİLİNMEZ İZLERİ: 400 YILLIK HUZUR DÖNEMİ

Kudüs, tarih boyunca birçok savaşa ve medeniyet değişimine sahne olsa da, en istikrarlı ve barışçıl dönemini 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın fethiyle başlayan Osmanlı idaresinde yaşadı.

Tam dört asır süren bu yönetim anlayışı, şehri sadece askeri bir kale değil, bir ilim ve hoşgörü merkezi haline getirdi. Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın arşiv belgelerine dayanarak hazırladığı çalışma, bu dönemde bölgede yetişen alimleri ve inşa edilen medeniyet hafızasını yeniden hatırlatıyor.