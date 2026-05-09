Osmanlı İmparatorluğu'nun Kudüs'te hüküm sürdüğü 400 yıl boyunca şehre kazandırdığı tarihi eserler, bugün hala adaletin ve hoşgörünün simgesi olarak ayakta duruyor.
Mütefekkir Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" eseriyle bilimsel temele oturan bu miras, A Haber ekibi tarafından yerinde görüntülendi; Kanuni Sultan Süleyman'ın üç dini kucaklayan kitabelerinden Hürrem Sultan'ın 500 yıllık vakıf geleneğine kadar tüm detaylar gün yüzüne çıkarıldı.
ECDADIN KUDÜS'TEKİ SİLİNMEZ İZLERİ: 400 YILLIK HUZUR DÖNEMİ
Kudüs, tarih boyunca birçok savaşa ve medeniyet değişimine sahne olsa da, en istikrarlı ve barışçıl dönemini 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın fethiyle başlayan Osmanlı idaresinde yaşadı.
Tam dört asır süren bu yönetim anlayışı, şehri sadece askeri bir kale değil, bir ilim ve hoşgörü merkezi haline getirdi. Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın arşiv belgelerine dayanarak hazırladığı çalışma, bu dönemde bölgede yetişen alimleri ve inşa edilen medeniyet hafızasını yeniden hatırlatıyor.
ŞEHRİN GÖRKEMLİ İMZASI: KANUNİ'NİN İNŞA ETTİĞİ ŞAM KAPISI
Kudüs sokaklarındaki Osmanlı mührünün en somut örneklerinden biri, 1542 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Şam Kapısı'dır.
Şehri çevreleyen 4 kilometrelik surların en dikkat çekici noktası olan bu yapı, yüzyıllardır ihtişamını koruyor. Yerinde yapılan incelemeler, ecdadın şehre vurduğu bu büyük imzanın hala dimdik ayakta olduğunu kanıtlıyor.
ÜÇ DİNİN ORTAK ATASINA SAYGI: YAFA KAPISI'NDAKİ EŞSİZ KİTABE
Osmanlı'nın yönetim felsefesi sadece taş yapılarla değil, bizzat surlara kazınan mesajlarla da mühürlenmiştir.
Yafa Kapısı girişinde yer alan "La İlahe İllallah İbrahim Halilullah" yazısı, bunun en büyük kanıtıdır. Kanuni Sultan Süleyman, bu ifadeyle Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların ortak atası Hz. İbrahim'i öne çıkararak, şehirdeki tüm inanç gruplarına duyulan saygıyı ve hoşgörüyü tescil etmiştir.
SADIK ALBAYRAK'IN BELGELERİNDEKİ KAYIP MİRAS
Mütefekkir Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" çalışmasında sadece ayaktaki eserler değil, aynı zamanda işgal dönemlerinde yok edilen yapılar da belgelenmiştir.
Örneğin, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı şerefine Yafa Kapısı üzerine inşa edilen Saat Kulesi, 1917'deki İngiliz işgali sonrası yıkılmıştır. Albayrak'ın arşiv belgeleri sayesinde bu gibi kayıp mirasların tüm detayları ve tarihi önemi günümüze taşınmıştır.
Eser, Kudüs'ün sadece fiziki yapısını değil, entelektüel derinliğini de ortaya koyuyor. Binlerce arşiv belgesinin yer aldığı bu dev eser, Filistin topraklarında yükselen medreseleri ve ulemanın bıraktığı kültürel birikimi günümüze taşıyor.
Albayrak, çalışmasının kaybolmaya yüz tutmuş bir toplumsal hafızayı yeniden inşa etme gayesi taşıdığını vurguluyor.
Mütefekkir Sadık Albayrak, "Bu eser, Osmanlı'nın son dönemindeki entelektüel mirası tüm yönleriyle ortaya koyarken, kaybolmaya yüz tutmuş bir hafızanın yeniden inşası niteliğini taşıyor" sözleriyle çalışmasının önemine dikkat çekti.
HÜRREM SULTAN'IN 500 YILLIK EMANETİ: HASEKİ SULTAN TEKKESİ
Haseki Sultan Tekkesi Osmanlı hanedanının Kudüs'e hizmeti sadece kapı ve surlarla sınırlı kalmadı. Hürrem Sultan tarafından birçok hayrat kazandırdı. Şehirdeki ihtiyaca göre inşa edilen 6 çeşmeden biri olan Bâbu'n-Nâzır Sebili bugün hala tüm ihtişamını koruyor.
Ayrıca, inşa ettirilen Haseki Sultan Tekkesi, tam 500 yıldır bölgedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sunmaya ve el uzatmaya devam ediyor. Ayrıca, Kanuni döneminde yaptırılan Bâbu'n-Nâzır Sebili gibi su yapıları, Osmanlı'nın şehre verdiği değeri ve hizmet aşkını simgeleyen diğer önemli eserler arasında yer alıyor.
İŞGAL ALTINDAKİ MİRASIN KORUNMASI İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Bugün İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bu tarihi yapılar, ciddi bir yok olma tehdidi ve baskı altında bulunuyor. Müslüman mahallelerindeki kısıtlamalar ve kimlik kontrolleri tarihi dokunun korunmasını zorlaştırırken, Türkiye bu kutsal emanetlere sahip çıkmak için uluslararası alanda yoğun bir mücadele yürütüyor.
Restorasyon çalışmaları ve diplomatik girişimlerle ecdat yadigârı eserlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.