Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi: Özel'e VIP araç dönüşü ve kurultay öncesi 1.2 milyon!



Skandalın bir de Uşak ve şaibeli kurultay boyutu var. CHP'nin ihracı sonrası Özkan Yalım, Özgür Özel'i yaktı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Yalım "en yakınım" dediği Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet içerisinde para teslim ettiğini anlattı.



ÖZKAN YALIM: KURULTAY ÖNCESİ ÖZEL'E POŞET İÇERİSİNDE PARA TESLİM ETTİM



CHP'nin 2023 kurultayı öncesi dönemin Grup Başkanı Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini söyledi. Yalım, 200 bin lirayı Manisa'daki Özel'in evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özel'in talimatıyla bir yakınına (Demirkan isimli şahsa) teslim ettiğini söyledi.



Hem Gökhan Böcek'in hem de Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık itirafları Mutlak Butlan davasını da etkiledi. Şok itiraflar, istinaf mahkemesine gönderildi.





SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'deki şaibeli para trafiğini "Poşetsever bir genel başkan" başlıklı köşe yazısıyla bugünkü köşesine taşıdı.



KİRLİ İŞLER İSTİSNA DEĞİL KOLEKTİF OLDU!



"Bir partide olmaz denilen her şey var CHP'de..." diyen Övür, "Sadece itirafçılardan değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den öyle açıklamalar geliyor ki, şaşırmamak, donup kalmamak mümkün değil. Bir partide eskiden yanlış yapanlar, hırsına yenik düşenler ya da kirli işlere bulaşanlar "istisna"ydı. Son dönemde CHP'yi yönetenler bu istisna durumu kolektif hâle getirdi; cumhurbaşkanı adayından genel başkanına, belediye başkanından delegesine hepsi her şeyin içinde" şeklinde konuştu.



Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesine değinen Övür şöyle konuştu: Son örnek CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım... Havlulu suçüstü olmasaydı bütün o rezilliklerin üstü örtülecek, "Dik dur eğilme, CHP seninle" sloganları eşliğinde çadırlar kurulacak, "Hak, hukuk, adalet" gibi güzel bir slogan bile kirletilecekti. Şu ilişkinin rezilliğine bakın, yakayı ele verince bırakın arkadaşına verdiklerini, bir parti genel başkanının eşine, kızına, babasına neler verdiğini ve neler yaptığını tek tek anlatıyor.



Özkan Yalım'ın şu ifadesi siyasi paçozlaşmanın tap noktası:



"2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit para verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i Whatsapp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerine, poşet içerisinde bırakmamı söyledi."







POŞETSEVER GENEL BAŞKAN 400'Ü AŞKIN BELEDİYEDEN NE ALDI?



"Poşet içerisinde para verdim" diyen Özkan Yalım'ın üç dönem CHP milletvekilliği yapmış bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Mahmut Övür, "Acaba "poşetsever" genel başkan 400'ü aşkın belediyeden nasıl yararlanmış? Böyle bir zan altında kalmaktan daha ağır ne olabilir?" sorularını sordu.



Övür'ün yazısından öne çıkan satırlar şöyle:



Ama bütün bunlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in umurunda değil. Oturduğu koltuğun farkında olmadığı gibi ne söylediğini de bilmiyor.



Baksanıza önceki gün çıkmış bir televizyon programına, kendi belediye başkanını söylediklerini bırakıp Adalet Bakanı Akın Gürlek'i suçluyor, gazeteci Sinan Burhan'a saldırıyor, hızını alamıyor CHP'den AK Parti'ye geçeceği için öfkelendiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a utanç verici bir öneride bulunuyor:



"Biz senin arkanda dururuz, kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse boşan."



Burada bir seviye sorunu olduğu çok açık. Bir genel başkan, bir kadına nasıl "Kocandan boşan" diyebilir? CHP'li kadınlar susuyor ama Özel susmuyor.



Daha önce de kendisini takipten çıkarması üzerine eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na güya espri yaparak şöyle demişti:

"Eski sevgilim değilsin ki seni takipten Instagram'da çıkarayım."



Aklına hep böyle şeyler gelmesi herhalde yaşamıyla örtüşüyor ama bir parti genel başkanlığıyla örtüşmüyor. CHP tarihi boyunca iç tartışmalı ve "bagajı dolu" bir partiydi ama bir o kadar da ağırlığı ve siyasi duruşu olan bir partiydi. Son iki yılda yeni nesil siyasetçiler, CHP'yi artık tanınmaz hâle getirdi.