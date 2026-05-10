29 Ekim kılıflı vurgun: Önce fahiş fiyatlı iş sonra ihale tiyatrosu… Komisyon yakaladı Bakanlık onayladı | CHP’li Ahmet Akın ve ekibi kıskaçta

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve üst düzey bürokratları hakkında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki süsleme ihalesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Ekim’de biten süsleme işine Ocak ayında imza atıldığı tespit edildi. Denetim Komisyonu’nun radarına giren skandalda, Başkan Ahmet Akın’ın yanı sıra Genel Sekreter’den Daire Başkanı’na kadar uzanan suç zinciri açığa çıkarıldı. Müfettişler, olmayan ihalenin parası ödenmek üzereyken devreye girdi. 2 milyon liranın piyasa şartlarının çok üstünde fahiş fiyatla İstanbul firmalarına verilmesi Balıkesir’in parasıyla kimlerin ihya edildiği sorusunu gündeme getirdi. AK Parti Meclis Üyesi Birol Şahin’in başvurusuyla başlayan süreçte ikinci kez soruşturma geçiren CHP’li Akın’ın seçilme yeterliliği tartışmaya açıldı.

  • İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile üç üst düzey bürokrat hakkında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı süsleme ve ışıklandırma işlerinde usulsüzlük gerekçesiyle soruşturma izni verdi.
  • Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki tak ve ışıklandırma işi 28 Ekim 2024'te tamamlanmasına rağmen ihale 31 Aralık 2024'te yapıldı ve sözleşme 15 Ocak 2025'te imzalandı.
  • Pazarlık usulüyle yapılan ihalede İstanbul'dan üç firma davet edildi ve piyasa şartlarının üzerinde 2 milyon TL bedel üzerinden anlaşma sağlandı.
  • Soruşturma izni kapsamına Genel Sekreter Naki Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Refik Gündoğan ve Eski Basın Yayın Daire Başkanı Bülent Ergün da dahil edildi.
  • AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat M. Birol Şahin usulsüzlüğü tespit ederek konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde, fiziki olarak tamamlanmış iş için aylar sonra ihale düzenlenerek kamu kaynaklarının usulsüz aktarıldığı skandal yargıya taşındı.

İçişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki süsleme ve ışıklandırma işlerinde mevzuata aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile üç üst düzey bürokrat hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi. İşin 28 Ekim 2024 tarihinde bitirilmesine karşın ihalenin 31 Aralık 2024 tarihinde yapılması ve sözleşmenin 15 Ocak 2025 tarihinde imzalanması dava konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde ortaya çıkan ihale skandalına el koydu. (Fotoğraflar: Depo Photos)

PİYASANIN ÜSTÜNDE FAHİŞ FİYAT

Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen tak kurulumu ve özel ışıklandırma çalışmalarındaki kronolojik uyumsuzluk müfettiş incelemelerine yansıdı. Kamu İhale Kanunu kapsamında pazarlık usulüyle yapılan ve İstanbul'dan üç firmanın davet edildiği "Milli Kuvvetler Caddesi Tak ve Işıklandırma İhalesi"nde, piyasa şartlarının çok üzerinde belirlenen 2 milyon TL bedel üzerinden anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

İşin 28 Ekim 2024 tarihinde tamamlanmasına rağmen ihalenin aylar sonra yapılması ve 2 milyon TL bedel ödenmesi kamu kaynaklarının usulsüz aktarımı iddialarını gündeme taşıdı. (Fotoğraf: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Avukat M. Birol Şahin, belediye kayıtlarındaki bu usulsüzlüğü tespit ederek konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşımıştı. Şahin, mevzuata göre işe başlanmadan önce yapılması gereken ihalenin, fiilen bitmiş iş için aylar sonra düzenlenmesini kamu kaynaklarının usulsüz aktarımı olarak nitelendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve üst düzey bürokratları hakkında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki süsleme ihalesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

CEZA ALIRSA SEÇİME GİREMEZ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Bu dosya, Ahmet Akın hakkında logo değişikliği nedeniyle verilen ilk soruşturma izninden sonraki ikinci dosyadır. Olası mahkumiyet halinde Anayasa'nın 76. maddesi uyarınca Ahmet Akın'ın seçilme yeterliliği tartışmalı hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yönetiminin, fiziki olarak tamamlanmış ışıklandırma işi için aylar sonra ihale dosyası hazırlayıp sözleşme imzaladığı tespit edildi. (Fotoğraf: Ahmet Akın X hesabı)

3 İSİM DAHA VAR

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları doğrultusunda, süreçte sorumluluğu bulunan üst düzey isimler belirlendi. Karar kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Genel Sekreter Naki Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Refik Gündoğan ve Eski Basın Yayın Daire Başkanı Bülent Ergün hakkında soruşturma izni verildi.

Soruşturma izninin verilmesiyle birlikte adli sürecin hızlanması bekleniyor.

Tamamlanmış işe 31 Aralık 2024 tarihinde ihale düzenlenerek 2 milyon TL bedel üzerinden sözleşme imzalanması müfettiş raporlarına yansırken İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi.

4 GÜN SÜRDÜ BASTIK KONSER VERDİ

Soruşturmaya konu olan etkinlik 4 gün sürmüştü.

Balıkesir'de 4 gün süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki kortej sonrası Avlu'da Zeynep Bastık konseri gerçekleştirilmişti.

