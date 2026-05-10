Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde, fiziki olarak tamamlanmış iş için aylar sonra ihale düzenlenerek kamu kaynaklarının usulsüz aktarıldığı skandal yargıya taşındı.
İçişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki süsleme ve ışıklandırma işlerinde mevzuata aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile üç üst düzey bürokrat hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi. İşin 28 Ekim 2024 tarihinde bitirilmesine karşın ihalenin 31 Aralık 2024 tarihinde yapılması ve sözleşmenin 15 Ocak 2025 tarihinde imzalanması dava konusu oldu.
PİYASANIN ÜSTÜNDE FAHİŞ FİYAT
Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen tak kurulumu ve özel ışıklandırma çalışmalarındaki kronolojik uyumsuzluk müfettiş incelemelerine yansıdı. Kamu İhale Kanunu kapsamında pazarlık usulüyle yapılan ve İstanbul'dan üç firmanın davet edildiği "Milli Kuvvetler Caddesi Tak ve Işıklandırma İhalesi"nde, piyasa şartlarının çok üzerinde belirlenen 2 milyon TL bedel üzerinden anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Avukat M. Birol Şahin, belediye kayıtlarındaki bu usulsüzlüğü tespit ederek konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşımıştı. Şahin, mevzuata göre işe başlanmadan önce yapılması gereken ihalenin, fiilen bitmiş iş için aylar sonra düzenlenmesini kamu kaynaklarının usulsüz aktarımı olarak nitelendirdi.
CEZA ALIRSA SEÇİME GİREMEZ
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Bu dosya, Ahmet Akın hakkında logo değişikliği nedeniyle verilen ilk soruşturma izninden sonraki ikinci dosyadır. Olası mahkumiyet halinde Anayasa'nın 76. maddesi uyarınca Ahmet Akın'ın seçilme yeterliliği tartışmalı hale gelecektir." ifadelerini kullandı.
3 İSİM DAHA VAR
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları doğrultusunda, süreçte sorumluluğu bulunan üst düzey isimler belirlendi. Karar kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Genel Sekreter Naki Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Refik Gündoğan ve Eski Basın Yayın Daire Başkanı Bülent Ergün hakkında soruşturma izni verildi.
Soruşturma izninin verilmesiyle birlikte adli sürecin hızlanması bekleniyor.
4 GÜN SÜRDÜ BASTIK KONSER VERDİ
Soruşturmaya konu olan etkinlik 4 gün sürmüştü.
Balıkesir'de 4 gün süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki kortej sonrası Avlu'da Zeynep Bastık konseri gerçekleştirilmişti.
Yaşlı adam linç edildi yaşlı teyze oklava çekti
Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı