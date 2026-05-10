Soruşturma izni kapsamına Genel Sekreter Naki Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Refik Gündoğan ve Eski Basın Yayın Daire Başkanı Bülent Ergün da dahil edildi.

Pazarlık usulüyle yapılan ihalede İstanbul'dan üç firma davet edildi ve piyasa şartlarının üzerinde 2 milyon TL bedel üzerinden anlaşma sağlandı.

Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki tak ve ışıklandırma işi 28 Ekim 2024'te tamamlanmasına rağmen ihale 31 Aralık 2024'te yapıldı ve sözleşme 15 Ocak 2025'te imzalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki süsleme ve ışıklandırma işlerinde mevzuata aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile üç üst düzey bürokrat hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi. İşin 28 Ekim 2024 tarihinde bitirilmesine karşın ihalenin 31 Aralık 2024 tarihinde yapılması ve sözleşmenin 15 Ocak 2025 tarihinde imzalanması dava konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde ortaya çıkan ihale skandalına el koydu.

PİYASANIN ÜSTÜNDE FAHİŞ FİYAT

Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen tak kurulumu ve özel ışıklandırma çalışmalarındaki kronolojik uyumsuzluk müfettiş incelemelerine yansıdı. Kamu İhale Kanunu kapsamında pazarlık usulüyle yapılan ve İstanbul'dan üç firmanın davet edildiği "Milli Kuvvetler Caddesi Tak ve Işıklandırma İhalesi"nde, piyasa şartlarının çok üzerinde belirlenen 2 milyon TL bedel üzerinden anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

İşin 28 Ekim 2024 tarihinde tamamlanmasına rağmen ihalenin aylar sonra yapılması ve 2 milyon TL bedel ödenmesi kamu kaynaklarının usulsüz aktarımı iddialarını gündeme taşıdı. (Fotoğraf: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)