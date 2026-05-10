TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içi fiyatların geçen yıl bayram dönemine göre yüzde 25 arttığını, yurt dışı fiyatların ise döviz bazında aynı kaldığını açıkladı.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kurban Bayramı'nın Hristiyanların Hamsin Yortusu ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle Antalya otellerinin yüzde 100 dolacağını belirtti.

TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram döneminde günde 8 bin otobüs seferi yapılacağını ve ulaştırma sektöründe toplam 35 milyar TL'lik ekonomik hacim oluşacağını ifade etti.

Akdeniz, Ege ve Kuzey Kıbrıs destinasyonları öne çıkarken, yurt dışında vizesiz Balkanlar ve Uzakdoğu turlarına talep artışı yaşanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını müjdelemesi turizmcilere çifte bayram yaşattı. Hıristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramı ile aynı dönemde kutlanacak olan Kurban Bayramı otelleri dolduracak.



Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; tatilin dokuz güne çıkmasıyla birlikte bayramı daha kolay planlayan vatandaşlar, yaz sezonunun da açılışını yapacak. 2.5 milyonu tatil olmak üzere eş, dost, memleket ziyareti ile birlikte 10 milyon kişinin yollara düşeceği bayram döneminde 180 milyarlık bayram ekonomisi oluşacak.

KUZEY KIBRIS GÖZDE



Yurtiçinde daha çok üç gece dört günlük paketler, yurtdışında ise ortalama 5 gecelik paketler talep ediliyor. Tur operatörlerinin verdiği bilgilere göre Akdeniz , Ege ve Kuzey Kıbrıs bayram için daha çok öne çıkarken doğa ve termal tatili için de Afyon ve Sapanca gibi destinasyonlara olan talep dikkat çekiyor. Yurtdışı turlarda ise daha çok vizesiz Balkanlar ve Uzakdoğu turları yükselişini sürdürüyor.