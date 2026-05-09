Süper Lig'de düğüm 33. haftada çözüldü. Taraftarının müthiş desteğiyle sahaya çıkan Galatasaray, Antalyaspor karşısında beklemediği gollerle iki kez yenik duruma düşse de pes etmedi.
Mücadele gücünü bir an olsun bırakmayan Cimbom, rakibini 4-2'lik skorla geçerek puan farkını korudu ve sezonun bitmesine bir maç kala şampiyonluk ipini göğüsledi. Maçın son düdüğüyle birlikte stadı dolduran binlerce taraftar şampiyonluk marşlarıyla yeri göğü inletti.
İSTANBUL'DA KUTLAMANIN MERKEZİ TAKSİM
Maçın sona ermesinin ardından Galatasaray taraftarları İstanbul'un birçok noktasında sokaklara döküldü.
Başta Beyoğlu İstiklal Caddesi olmak üzere Mecidiyeköy, Arnavutköy, Esenyurt ile Avcılar gibi noktalarda da kutlamalar yapıldı, konvoylar düzenlendi. Taraftaralar, meşaleler yakıp marşlar söyledi. Öte yandan Arnavutköy'de, bazı taraftar grupları sevinç gösterileri sırasında bir kan verme çadırının üzerine çıkıp eğlendi.
Zafer haberinin gelmesiyle birlikte yüz binlerce sarı-kırmızılı taraftar sokaklara döküldü. İstanbul'da kutlamaların kalbi Taksim Meydanı oldu.
Ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla meydanı dolduran taraftarlar, metrelerce uzunlukta kortejler oluşturarak geceyi sarı-kırmızıya boyadı. Taksim çevresinde meşaleler yakılırken, kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA ŞAMPİYONLUK ŞÖLENİ
Şampiyonluk coşkusu sadece İstanbul'la sınırlı kalmadı. Heyecan tüm Anadolu'ya yayıldı.
BAŞKENTTE KUTLAMALAR BAŞLADI
Başkentteki sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.
Van'ın Maraş Caddesi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlamalara başladı.
Van'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı!
ADANA'DA FESTİVAL HAVASI
Adana'da meydanları dolduran binlerce kişi, sarı-kırmızı bayraklarla kenti adeta festival alanına çevirdi.
ERZURUM'DA HAVAİ FİŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Erzurum'da da taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Kentlerin ana caddelerinde konvoylar oluşurken, havai fişek gösterileri geceyi aydınlattı.
GAZİANTEP'TE YÜZBİNLER SOKAKTA
Yurdun dört bir yanında devam eden kutlamalara Gazianteplil taraftarlar da katıldı.
MALATYALI VATANDAŞLAR SOKAKLARI DOLDURDU
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Malatya'da coşkuyla kutladı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Kars'ta büyük coşkuya sahne oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından sokaklara akın ederken, Faikbey Caddesi adeta bayram yerine döndü.
Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şehir merkezinde uzun kuyruklar meydana getirdi. Kornalar eşliğinde Faikbey Caddesi'ne akın eden vatandaşlar, marşlar söyleyip tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Cadde boyunca yoğunluk oluşturan taraftarların coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.
Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, bazı taraftarlar araçlarının üzerine çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu. Genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Galatasaray taraftarı, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.
Öte yandan polis ekipleri, kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kars'ta gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamalar, sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarların unutulmaz şampiyonluk gecelerinden biri oldu.
Çankırı'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kent merkezinde kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara çıkan taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı
Bilecik'teki Atatürk Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy oluşturup takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.