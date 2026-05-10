Hakkari'de haftalar önce yaşanan şiddetli heyelan yüzünden dış dünyayla bağlantısı kesilme noktasına gelen bölge halkının imdadına Mehmetçik yetişti.
Milli Savunma Bakanlığı talimatıyla harekete geçen istihkam birlikleri, coşkun sularıyla bilinen nehir yatağına yüksek mukavemetli modüler bir yapı yerleştirdi. Ağır tonajlı araçların geçişine imkan tanıyan sistem, sivil ekiplerin asfalt ve zemin düzenlemelerini bitirmesiyle trafiğe tam kapasite açılacak.
ZAP ÜZERİNE 3 GÜNDE "KAAN" KÖPRÜSÜ
Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan tarihinde gerçekleşen heyelan, Hakkari-Van kara yolunda ulaşımı durdurdu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Tatlı köyü yakınlarında 2,5 kilometrelik alternatif güzergah belirledi. Güzergahın debisi yükselen Zap Suyu üzerinden ana yola bağlanması ihtiyacı doğunca Milli Savunma Bakanlığı devreye girdi.
2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığınca Malatya'dan kente getirilen askeri personel, 4 Mayıs tarihinde panel köprü kurulumuna başladı. Zap Suyu'nun iki yakasını birleştiren 39 metre uzunluğa, 3,5 metre genişliğe ve 37 ton taşıma kapasitesine sahip yapıya "Kaan Köprüsü" adı verildi.
Bölgedeki çalışmaları anlatan Malatya İstihkam Tugayı Köprücük Bölük Komutanı Üsteğmen Mustafa İlbay, heyelan sonrası ulaşıma kapanan yol için Karayolları ekipleriyle koordineli teknik keşifler yaptıklarını bildirdi.
Hazırlıkların ardından 55 personelle bölgeye intikal ettiklerini aktaran İlbay, "Panel köprü kurulumunda kullanılacak malzeme ve teçhizat tırlar ile köprü inşa alanına sevk edilmiştir. Teknik verilerin analizi ve son kontrollerin ardından zaman kaybetmeden köprü kurulumuna başlanmış, köprünün inşası 3 günde tamamlanmıştır." diye konuştu.
ÇİFT KAT TAKVİYELİ MODÜLER MÜHENDİSLİK
İstihkam Köprücü Birliği olarak bölge halkının temel ihtiyaçlarının kesintisiz sağlanmasını hedeflediklerinin altını çizen Üsteğmen İlbay, "Mehmetçiğimizin üstün gayretleriyle kurulan panel köprü, yüksek mukavemetli çelikten üretilen modüler bir mühendislik örneğidir. Gerekli hesaplamalar yapılarak belirlenen miktar ve türde saha elemanının birleştirilmesiyle inşa edilmiştir. Panel köprümüz çift giriş, çift kat takviyeli olarak inşa edilmiştir. 39 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğindedir. 37 ton taşıma kapasitesine sahiptir." ifadelerini kullandı.
ORDU-MİLLET DAYANIŞMASI PERÇİNLENDİ
Bağlantı yolunun tamamlanmasıyla bölge trafiğinin yeniden hayat bulacağına dikkat çeken İlbay, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnşa edilen yapı sadece kara yolu köprüsü değil, aynı zamanda Mehmetçiğin her daim milletinin yanında olduğunu gösteren manevi bir köprü vazifesi görmüştür. Tarihimizden gelen ordu-millet dayanışması, bu fedakarlıkla bir kez daha perçinlenmiştir. Yapmış olduğumuz köprünün tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum."
Karayolları ekipleri köprünün bulunduğu noktada zemin iyileştirme çalışması yaparak işaret levhalarını yerleştirdi. İş makineleriyle yürütülen son düzenlemelerin kısa süre içinde tamamlanmasıyla Kaan Köprüsü trafiğe açılacak.