İstihkam Köprücü Birliği olarak bölge halkının temel ihtiyaçlarının kesintisiz sağlanmasını hedeflediklerinin altını çizen Üsteğmen İlbay, " Mehmetçiğimizin üstün gayretleriyle kurulan panel köprü, yüksek mukavemetli çelikten üretilen modüler bir mühendislik örneğidir. Gerekli hesaplamalar yapılarak belirlenen miktar ve türde saha elemanının birleştirilmesiyle inşa edilmiştir. Panel köprümüz çift giriş, çift kat takviyeli olarak inşa edilmiştir. 39 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğindedir. 37 ton taşıma kapasitesine sahiptir ." ifadelerini kullandı.

ORDU-MİLLET DAYANIŞMASI PERÇİNLENDİ

Bağlantı yolunun tamamlanmasıyla bölge trafiğinin yeniden hayat bulacağına dikkat çeken İlbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşa edilen yapı sadece kara yolu köprüsü değil, aynı zamanda Mehmetçiğin her daim milletinin yanında olduğunu gösteren manevi bir köprü vazifesi görmüştür. Tarihimizden gelen ordu-millet dayanışması, bu fedakarlıkla bir kez daha perçinlenmiştir. Yapmış olduğumuz köprünün tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Bölgedeki çalışmaları anlatan Üsteğmen İlbay, inşa edilen yapının ulaşımı sağlamanın yanı sıra ordu-millet dayanışmasının manevi bir sembolü olduğunu vurguladı.