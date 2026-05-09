Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Doğum izinleri artırılarak annelere doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta izin hakkı tanındı.

Çalışan annelere doğum izni sırasında devlet tarafından 168 gün için en az 123 bin 312 lira geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Doğum yapan tüm annelere ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden annelere İŞKUR tarafından aylık 16 bin 389 lira 65 kuruş ödeme yapılıyor.

Kadınlar her çocuk için 2 yıl olmak üzere en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar prim borçlanması yapabiliyor.





■ MESAİ AYARI: İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.



Yasalarla güvence altına alınan yeni düzenlemeye göre; kadın çalışanların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya (çoğul gebelikte 26 hafta) yükseltildi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



■ 8 HAFTA EK İZİN GELDİ: Anneler artık doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere 24 hafta izin yapabiliyor. Bu süre çoğul gebeliklerde 26 haftaya çıkıyor. Çalışabilir durumda olduğunu doktor raporuyla belgeleyenler, doğumdan önceki 2 haftaya kadar işinin başında olabiliyor. Ek izinlerden, işinin başına dönmüş ama 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olanlar da 15 Mayıs tarihine kadar başvurarak yararlanabilecek.



■ OKUL ÇAĞINA KADAR YARIM GÜN İŞ: Özel sektörde ve kamuda anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede anneye yarım maaş ödeniyor.



■ HER GÜN SÜT İZNİ: İşçiler 1 yaşından küçük çocukları için günde 1.5 saat, memurlar ise ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat izin kullanıyor.



■ ÜCRETSİZ İZİN DE VAR: Kadın işçilerde 6, memurlarda ise 24 aya kadar ücretsiz izin imkanı bulunuyor. Yasalarımız annelere ve anne adaylarına yönelik pek çok destek sunuyor. Emeklilikten nakdi desteklere, izin sürelerine kadar anneler ve kadınlar için birçok avantaj bulunuyor. Kısa süre önce doğum izinleri artırılırken, önümüzdeki dönemde yeni desteklerin de devreye girmesi bekleniyor.İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.Anneler artık doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere 24 hafta izin yapabiliyor. Bu süre çoğul gebeliklerde 26 haftaya çıkıyor. Çalışabilir durumda olduğunu doktor raporuyla belgeleyenler, doğumdan önceki 2 haftaya kadar işinin başında olabiliyor. Ek izinlerden, işinin başına dönmüş ama 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olanlar da 15 Mayıs tarihine kadar başvurarak yararlanabilecek.Özel sektörde ve kamuda anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede anneye yarım maaş ödeniyor.İşçiler 1 yaşından küçük çocukları için günde 1.5 saat, memurlar ise ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat izin kullanıyor.Kadın işçilerde 6, memurlarda ise 24 aya kadar ücretsiz izin imkanı bulunuyor.





■ RAPOR PARASI YENİLENDİ: Çalışan annelere doğum izni sırasında çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Daha önce 112 gün için veriliyordu. Artık 168 gün için ödenecek. Annenin eline en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak.



■ EMZİRME ÖDENEĞİ 1.621 TL: Doğum yapan anneye bin 621 lira emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli oluyor.



■ HER AY DOĞUM YARDIMI: Çalışsın çalışmasın tüm annelere doğum yardımı veriliyor. İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılırken; ikinci çocuk için bin 500 lira, üçüncü çocuk ve sonrası için de 5 bin lira aylık destek sağlanıyor. Aylık destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor. Çalışan annelere doğum izni sırasında çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Daha önce 112 gün için veriliyordu. Artık 168 gün için ödenecek. Annenin eline en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak.Doğum yapan anneye bin 621 lira emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli oluyor.Çalışsın çalışmasın tüm annelere doğum yardımı veriliyor. İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılırken; ikinci çocuk için bin 500 lira, üçüncü çocuk ve sonrası için de 5 bin lira aylık destek sağlanıyor. Aylık destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.