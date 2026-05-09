Belçika Kraliçesi Mathilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek İstanbul'a geldi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla düzenlenen "Belçika Ekonomi Misyonu" doğrultusunda çeşitli görüşmeler yapacak olan Mathilde'ye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi eşlik ediyor.
Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye’de! Çiçeklerle karşılandı
3 GÜNLÜK YOĞUN PROGRAM
Kraliçe Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 12.00'de İstanbul Havalimanı'na indi. Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN DA GÖRÜŞECEK
Ticaret Bakanlığı, 11-14 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da kapsamlı bir program yapılacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Kraliçe Mathilde ile görüşeceği öğrenildi.
İLİŞKİLER DAHA DA GÜÇLENECEK
Ekonomik Misyon ziyareti vesilesiyle son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, işbirliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya konulması ve Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
ENERJİ, SAVUNMA, HAVACILIK, LOJİSTİK...
Bu kapsamda enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temasların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
'TÜRKİYE-BELÇİKA İŞ FORUMU' DÜZENLENECEK
Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında yapılacak temaslara ilişkin, "Ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, lojistik, ulaştırma, enerji, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sağlık teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-ticaret ve küresel tedarik zincirleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Program kapsamında ayrıca, ülkemiz ev sahipliğinde 'Türkiye-Belçika İş Forumu' düzenlenecek; Türk ve Belçikalı iş dünyasının önde gelen temsilcileri, Majesteleri Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki üst düzey heyetle bir araya gelecektir. İş Forumu kapsamında gerçekleştirilecek paneller ve ikili iş görüşmeleri ile iki ülke iş çevreleri arasında yeni ortaklıkların ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Belçika Ekonomi Misyonu kapsamında ayrıca yatırım odaklı toplantılar, sektör bazlı çalışma oturumları ve firmalar arası B2B görüşmeler gerçekleştirilecek; Türkiye'nin üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve stratejik konumu Belçikalı yatırımcılar ve iş çevrelerine kapsamlı şekilde tanıtılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 9,2 milyar doları aştığı aktarılan açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Karşılıklı yatırımlar istikrarlı şekilde artmaya devam etmektedir. Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaşırken, Türk şirketleri de Belçika'da lojistik, enerji, petrokimya, sağlık, inşaat ve sanayi başta olmak üzere birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırmaktadır. Son Ekonomi Misyonu'nun ardından 14 yıl sonra yeniden gerçekleştirilen bu üst düzey ziyaretin; Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut iş birliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması beklenmektedir."
BELÇİKA EKONOMİK MİSYONU NEDİR?
Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği "Ekonomik Misyon" ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenirken işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.
2012'DE PRENSES 2026'DA KRALİÇE
Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, bu Misyona Kral Philippe o dönem "Veliaht Prens" ünvanıyla başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de "Prenses" ünvanıyla eşlik etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN: AVRUPA'NIN BİZE İHTİYACI VAR
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu gerçeğini bir kez daha yineledi.
Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında verdiği mesajda "Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır" değerlendirmesini yaptı.