Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 9,2 milyar doları aştı, Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaştı.

Belçika Kraliçesi Mathilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek İstanbul'a geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla düzenlenen "Belçika Ekonomi Misyonu" doğrultusunda çeşitli görüşmeler yapacak olan Mathilde'ye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi eşlik ediyor.

Belçika Kraliçesi Mathilde beraberindeki kabine üyeleri ve 428 iş insanı ile İstanbul'da



3 GÜNLÜK YOĞUN PROGRAM



Kraliçe Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 12.00'de İstanbul Havalimanı'na indi. Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı.



BAŞKAN ERDOĞAN DA GÖRÜŞECEK



Ticaret Bakanlığı, 11-14 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da kapsamlı bir program yapılacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Kraliçe Mathilde ile görüşeceği öğrenildi.