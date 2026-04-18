Gülistan'dan ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü'nde evinin kapılarını açan anne Bedriye Doku, cinayet gerçeğini öğrenmesiyle acısının ilk günkü gibi tazelendiğini aktardı. Faillerin cezalandırılmasını talep eden Doku, " Bir anne olarak, kızıma kıyanların en ağır ceza alması bana en büyük Anneler Günü hediyesidir. Artık, gözyaşlarımın dinmesini istiyorum ." dedi.

7 YIL ÖNCE SON KUTLAMA

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, kızının kaybolmadan önceki son Anneler Günü hatırasını paylaşan Bedriye Doku, "Gülistan, her zaman hep Anneler Günü'mü ilk kutlayan evladımdı. En son 7 yıl önce Anneler Günü'mü kutladı. 'Anne yine ilk ben kutladım' diyerek mutluluğunu anlattı. Ancak bir yıl sonra kızımı benden kopardılar. Her Anneler Günü'nde kızımdan gelecek haberi beklerken ne yazık ki bu Anneler Günü öncesi kızımın korkunç cinayete kurban gittiği ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Bedriye Doku Anneler Günü’nde adalet çağrısı yaptı