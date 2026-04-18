CANLI YAYIN
Geri

Tunceli’de cinayet kurbanı Gülistan Doku’nun annesi konuştu: Bana en büyük hediye katillere en ağır ceza

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun cinayet dosyası kapsamında eski vali Tuncay Sonel ve oğlunun aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, anne Bedriye Doku Anneler Günü’nde adalet çağrısı yaptı. Kızının cesedinin bulunmasını bekleyen Doku, gözyaşlarının dinmesi için Gülistan’a ait mezar yeri istediğini ifade etti. Kızından ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü’nde konuşan Doku, “Gülistan, her zaman hep Anneler Günü’mü ilk kutlayan evladımdı. En son 7 yıl önce Anneler Günü’mü kutladı. ‘Anne yine ilk ben kutladım’ diyerek mutluluğunu anlattı. Ancak bir yıl sonra kızımı benden kopardılar.” dedi. Dosyayı yeniden açan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’yu kızı gibi gördüğünü belirten Bedriye Doku, faillerin cezalandırılmasının kendisine verilecek en büyük hediye olacağını vurguladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tunceli’de cinayet kurbanı Gülistan Doku’nun annesi konuştu: Bana en büyük hediye katillere en ağır ceza
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği belirlendi ve eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil 12 kişi tutuklandı.
  • Anne Bedriye Doku, kızının cesedinin bulunması ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
  • Gülistan Doku, 2020 yılında 21 yaşındayken Tunceli'de ortadan kaybolmuştu.
  • Bedriye Doku, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'a güvendiğini belirtti.
  • Gülistan Doku'nun cesedine ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi ve 12 kişinin tutuklanması, gözü yaşlı ailenin acısını yeniden alevlendirdi.

KIZIMA KIYANLARIN CEZALANDIRILMASI BANA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİDİR

Gülistan'dan ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü'nde evinin kapılarını açan anne Bedriye Doku, cinayet gerçeğini öğrenmesiyle acısının ilk günkü gibi tazelendiğini aktardı. Faillerin cezalandırılmasını talep eden Doku, "Bir anne olarak, kızıma kıyanların en ağır ceza alması bana en büyük Anneler Günü hediyesidir. Artık, gözyaşlarımın dinmesini istiyorum." dedi.

Kızından ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü’nde konuşan anne Bedriye Doku, gözyaşlarının dinmesi için kızına ait mezar yeri istediğini aktardı.

7 YIL ÖNCE SON KUTLAMA

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, kızının kaybolmadan önceki son Anneler Günü hatırasını paylaşan Bedriye Doku, "Gülistan, her zaman hep Anneler Günü'mü ilk kutlayan evladımdı. En son 7 yıl önce Anneler Günü'mü kutladı. 'Anne yine ilk ben kutladım' diyerek mutluluğunu anlattı. Ancak bir yıl sonra kızımı benden kopardılar. Her Anneler Günü'nde kızımdan gelecek haberi beklerken ne yazık ki bu Anneler Günü öncesi kızımın korkunç cinayete kurban gittiği ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Bedriye Doku Anneler Günü’nde adalet çağrısı yaptı

'KIZIMIN MEZARI OLSUN'

Kızının cesedinin bulunması için yetkililere seslenen acılı anne, beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu Anneler Günü'nde kızımdan haber bekliyorum. Gidip dua edeceğim, dertleşeceğim, kızıma ait mezar olsun. Gülistan'a bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmaları bana verilecek en büyük hediye olacak. "

Tunceli’de cinayet kurbanı Gülistan Doku’nun annesi konuştu

SAVCI EBRU KIZIM GİBİ

Bedriye Doku, "Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kızım olarak gördüğüm Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın kızımı bana vereceklerine inanıyorum. Bir anne olarak tüm annelerin bizim sesimiz olmasını istiyorum." sözlerini sarf etti.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonelin oğlu tutuklandı | Katil sloganlarıyla linç girişimi

GÜLİSTAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

2020 yılında ortadan kaybolan 21 yaşındaki Doku'nun akıbeti, yenilenen soruşturmayla netlik kazanıyor. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında bulunduğu 12 şüpheli cezaevine gönderilirken, genç kızın cesedine ulaşmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi

Şahinler suç örgütünün Belçika ayağına baskın... Samuray kılıçlı infaz çetesi çökertildi
SONRAKİ HABER

Samuray kılıçlı çeteye dev baskın

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler