Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi ve 12 kişinin tutuklanması, gözü yaşlı ailenin acısını yeniden alevlendirdi.
KIZIMA KIYANLARIN CEZALANDIRILMASI BANA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİDİR
Gülistan'dan ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü'nde evinin kapılarını açan anne Bedriye Doku, cinayet gerçeğini öğrenmesiyle acısının ilk günkü gibi tazelendiğini aktardı. Faillerin cezalandırılmasını talep eden Doku, "Bir anne olarak, kızıma kıyanların en ağır ceza alması bana en büyük Anneler Günü hediyesidir. Artık, gözyaşlarımın dinmesini istiyorum." dedi.
7 YIL ÖNCE SON KUTLAMA
Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, kızının kaybolmadan önceki son Anneler Günü hatırasını paylaşan Bedriye Doku, "Gülistan, her zaman hep Anneler Günü'mü ilk kutlayan evladımdı. En son 7 yıl önce Anneler Günü'mü kutladı. 'Anne yine ilk ben kutladım' diyerek mutluluğunu anlattı. Ancak bir yıl sonra kızımı benden kopardılar. Her Anneler Günü'nde kızımdan gelecek haberi beklerken ne yazık ki bu Anneler Günü öncesi kızımın korkunç cinayete kurban gittiği ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
'KIZIMIN MEZARI OLSUN'
Kızının cesedinin bulunması için yetkililere seslenen acılı anne, beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Bu Anneler Günü'nde kızımdan haber bekliyorum. Gidip dua edeceğim, dertleşeceğim, kızıma ait mezar olsun. Gülistan'a bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmaları bana verilecek en büyük hediye olacak. "
SAVCI EBRU KIZIM GİBİ
Bedriye Doku, "Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kızım olarak gördüğüm Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın kızımı bana vereceklerine inanıyorum. Bir anne olarak tüm annelerin bizim sesimiz olmasını istiyorum." sözlerini sarf etti.
GÜLİSTAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
2020 yılında ortadan kaybolan 21 yaşındaki Doku'nun akıbeti, yenilenen soruşturmayla netlik kazanıyor. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında bulunduğu 12 şüpheli cezaevine gönderilirken, genç kızın cesedine ulaşmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.