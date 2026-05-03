Siyonist lobinin içi "Bosch" reklamına tokat! AK Parti'den Anneler Günü'nde "Güçlü Analar güçlü yarınlar" vurgusu

AK Parti anneliği değersizleştiren ve ebeveynliği "köpek sahiplenmeye" indirgeyen siyonist lobinin maksatlı algı operasyonlarına çarpıcı bir yanıt verdi. Anneler Günü hasebiyle yayımlanan videoda Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük pay sahibinin anneler olduğu vurgulandı. "Tenzile Erdoğan" detay büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde Alman Bosch'un Yahudi Medina'ya çektirdiği reklam filminde annelik evcil hayvan sahipliğiyle özdeşleştirilmiş, skandal büyük tepki çekmişti.

Siyonist lobinin anneliği değersizleştiren planlı ve maksatlı algı operasyonlarına karşın AK Parti'den Anneler Günü'nde anlamlı bir video geldi.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda güçlü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük pay sahibinin anneler olduğu vurgulandı.

"TENZİLE ERDOĞAN" DETAYI: HER EMEĞİN ARDINDA BİR ANNE VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi merhume Tenzile Erdoğan'a da yer verilen paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan" notu düşüldü. "Her ismin, her emeğin, her hikâyenin ardında bir anne var. Bir hayatı büyüten, bir nesli yetiştiren, milletimize güç veren annelerimizin günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: ANNELER TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINDA EN BÜYÜK PAY SAHİBİ

"Cennet annelerin ayakları altındadır" diyen Başkan Erdoğan ise "Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle "Türkiye Yüzyılı" idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Nitekim Erdoğan, 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla aydınlık yarınlarımız için vizyon ortaya koydu.

BOSCH'UN SKANDAL REKLAMI VE ARKASINDAKİ SİYONİST LOBİ

Anneliği reklam diline indirgeyerek değer erozyonuna yol açan siyonist lobi ise algı mühendisliğine soyundu.

Alman Bosch'un Anneler Günü için "Tam bi' anne hikayesi" başlığıyla yayımladığı reklamda annelik evcil hayvan sahipliğiyle özdeşleştirilmeye kalktı. İzleyicilere "çocuk yapmayın evcil hayvan sahiplenin" mesajı verdi.

Skandal reklam yayından kaldırıldı



Reklam adı altındaki maksatlı içeriğe toplumun 7'den 70'e her kesimi tepki gösterdi. Dahası Bosch Home'un aynı reklamı Almanya'da köpek yerine çocuklarla çektiği görüldü.

RTÜK'ün inceleme başlatması üzerine skandal reklam yayından kaldırıldı.

REKLAMI ÇEKEN YAHUDİ

Bosch'un Türkiye'deki "çocuksuz" Anneler Günü reklamıyla patlak veren kriz, reklamın mutfağındaki siyonist sermaye ağını gözler önüne serdi.

Reklam çeken Medina Turgul DDB ajansının başındaki Jeffi Medina'nın Sefarad Yahudisi olduğu ortaya çıktı. 1995'te bu Doyle Dane Bernbach (DDB) ile stratejik ortaklık kuran ajans, 22 milyar dolarlık Omnicom isimli şirkete bağlı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York merkezli bu şirketin, "Omnicom Media Israel" isimli Tel Aviv'de bir merkezi bulunuyor.

