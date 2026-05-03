Siyonist lobinin anneliği değersizleştiren planlı ve maksatlı algı operasyonlarına karşın AK Parti 'den Anneler Günü'nde anlamlı bir video geldi. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda güçlü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük pay sahibinin anneler olduğu vurgulandı.





"TENZİLE ERDOĞAN" DETAYI: HER EMEĞİN ARDINDA BİR ANNE VAR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi merhume Tenzile Erdoğan'a da yer verilen paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan" notu düşüldü. "Her ismin, her emeğin, her hikâyenin ardında bir anne var. Bir hayatı büyüten, bir nesli yetiştiren, milletimize güç veren annelerimizin günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.





BAŞKAN ERDOĞAN: ANNELER TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINDA EN BÜYÜK PAY SAHİBİ



"Cennet annelerin ayakları altındadır" diyen Başkan Erdoğan ise "Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle "Türkiye Yüzyılı" idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Nitekim Erdoğan, 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla aydınlık yarınlarımız için vizyon ortaya koydu.