Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu.
Aslan'ın 26. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, bir grup alkollü Galatasaray taraftarı Taksim Metro İstasyonu'nda taşkınlık çıkardı.
Şampiyonluk kutlamasından dönen Galatasaray taraftarı grup ile bazı yolcular arasında tartışma çıktı.
BÖYLE TAHRİK ETTİ: TİTRE, TİTRE, TİTRE...
Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında gruptaki bazı kişilerin yaşlı bir adamın etrafını sardı.
O sırada yaşlı adamın atak geçirmesiyle dalga geçen bir kişi "Titre, titre, titre... Nasıl ***tik" diyerek ortamı tahrik etti.
"ATATÜRK'E HAKARET" DAYAĞI
Bunun üzerine "Atatürk'e hakaret mi ediyorsunuz?" diyen yaşlı adam Galatasaray formalı bir saldırgan tarafından yumruklandı. Diğer taraftarlar da linç etmeye kalktı.
Metro içerisinde yaşanan arbedede küfürler havada uçuştu.
YAŞLI KADIN OKLAVA İLE ALKOLLÜ TARAFTARA MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki vatandaşların da paniğe kapılmasına neden olay sırasında yaşlı bir kadının elindeki oklavayla tartışmaya müdahale ettiği anlar dikkat çekti.
O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.