Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Aslan'ın 26. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, bir grup alkollü Galatasaray taraftarı Taksim Metro İstasyonu'nda taşkınlık çıkardı.



Şampiyonluk kutlamasından dönen Galatasaray taraftarı grup ile bazı yolcular arasında tartışma çıktı.

Galiz küfürlerle ortamı tahrik eden taraftar (Güneş gözlüklü şahıs) | (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e ait)



BÖYLE TAHRİK ETTİ: TİTRE, TİTRE, TİTRE...



Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında gruptaki bazı kişilerin yaşlı bir adamın etrafını sardı. O sırada yaşlı adamın atak geçirmesiyle dalga geçen bir kişi "Titre, titre, titre... Nasıl ***tik" diyerek ortamı tahrik etti.