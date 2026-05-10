Hem laik hem alkolik kavga! Bir grup alkollü Galatasaray taraftarı yaşlı adamı linç etti | Metrodaki taşkınlığa oklavalı müdahale

Galatasaray şampiyon oldu, Taksim Metrosu karıştı... Bir grup alkollü taraftar, metroda taşkınlık çıkardı. Kendilerini uyaran yaşlı adamı "Titre, titre, titre..." deyip galiz küfürlerle tahrik etti. Olayların büyümesi üzerine "Atatürk'e hakaret mi ediyorsunuz?" diyen yaşlı adam, Galatasaray formalı bir saldırgan tarafından yumruklandı. Diğer taraftarlar da linç etmeye kalktı. O anlarda yaşlı bir kadının oklavayla holiganlara müdahale etmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

  • Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu.
  • Taksim Metro İstasyonu'nda şampiyonluk kutlamasından dönen alkollü Galatasaray taraftarları ile yolcular arasında tartışma çıktı.
  • Yaşlı bir adamın atak geçirmesiyle dalga geçen kişi küfür kıyamet sözlerle ortamı tahrik etti.
  • Galatasaray formalı bir saldırgan yaşlı adama yumruk attı ve diğer taraftarlar linç girişiminde bulundu.
  • Olaya yaşlı bir kadın elindeki oklavayla müdahale etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu.

Aslan'ın 26. şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, bir grup alkollü Galatasaray taraftarı Taksim Metro İstasyonu'nda taşkınlık çıkardı.

Şampiyonluk kutlamasından dönen Galatasaray taraftarı grup ile bazı yolcular arasında tartışma çıktı.

Galiz küfürlerle ortamı tahrik eden taraftar (Güneş gözlüklü şahıs) | (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e ait)

BÖYLE TAHRİK ETTİ: TİTRE, TİTRE, TİTRE...

Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında gruptaki bazı kişilerin yaşlı bir adamın etrafını sardı.

O sırada yaşlı adamın atak geçirmesiyle dalga geçen bir kişi "Titre, titre, titre... Nasıl ***tik" diyerek ortamı tahrik etti.

Yaşlı adamı yumruklayan Galatasaray taraftarı

"ATATÜRK'E HAKARET" DAYAĞI

Bunun üzerine "Atatürk'e hakaret mi ediyorsunuz?" diyen yaşlı adam Galatasaray formalı bir saldırgan tarafından yumruklandı. Diğer taraftarlar da linç etmeye kalktı.

Yaşlı adamı tekmeleyen Galatasaray taraftarı


Metro içerisinde yaşanan arbedede küfürler havada uçuştu.

Yaşlı bir kadın elindeki oklavayla tartışmaya müdahale etti

YAŞLI KADIN OKLAVA İLE ALKOLLÜ TARAFTARA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların da paniğe kapılmasına neden olay sırasında yaşlı bir kadının elindeki oklavayla tartışmaya müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

