Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı

İBB'ye yönelik operasyonların 5. dalgasında tutuklanan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Almanya'da 6 milyon euro'luk 3 villasının olduğu ortaya çıktı... Virchow sitesinde 72 numarada bulunan 3 lüks villanın, belediye kaynaklı usulsüz gelirlerle yapıldığı iddia edildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Almanya'ya servet transferi yaptığı iddiasını araştırıyor.
  • Hasan Akgün'ün gizli para kasası olduğu iddia edilen Adem Çukur ve oğlu Kadir Arslan adına Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 3 lüks villa inşa edildiği öne sürüldü.
  • Gelsenkirchen'deki Virchow sitesinde bulunan villaların belediye kaynaklı usulsüz gelirlerle yapıldığı ve toplam değerinin yaklaşık 6 milyon Euro olduğu belirtildi.
  • Müteahhit Abdüssamet Bahadır'ın belediyeden elde edilen kayıt dışı kaynakları Odesa üzerinden farklı yatırım araçlarına dönüştürdüğü şüphesiyle banka hesapları ve uluslararası para transferleri inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'den Almanya'nın içlerine kadar uzanan bir "servet transferi"ni de gün yüzüne çıkardı.

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri; Hasan Akgün'ün "gizli para kasası" olduğu öne sürülen Adem Çukur ve şüpheliler listesinde yer alan oğlu Kadir Arslan adına Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde inşa edilen mülkler oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Almanya'ya servet transferi yaptığı iddiasını araştırıyor.

USULSÜZ GELİRLER

Virchow sitesinde 72 numarada bulunan 3 lüks villanın, belediye kaynaklı usulsüz gelirlerle yapıldığı iddia edildi. Söz konusu villaların, değerinin edinildikleri dönemde toplam yaklaşık 6 milyon euro olduğu ifade tutanaklarına yansıdı.

ULUSLARARASI PARA TRANSFERİ YAPILDI

Belediye yönetimi adına yurt dışındaki finansal trafiği yönettiği iddia edilen şüpheli müteahhit Abdüssamet Bahadır'ın banka hesapları ve uluslararası para transferleri; belediyeden elde edilen kayıt dışı kaynakları Odesa üzerinden farklı yatırım araçlarına dönüştürdüğü şüphesiyle incelemeye alındı.

Haber: Barış Savaş

