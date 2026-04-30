İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'den Almanya'nın içlerine kadar uzanan bir "servet transferi"ni de gün yüzüne çıkardı.
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri; Hasan Akgün'ün "gizli para kasası" olduğu öne sürülen Adem Çukur ve şüpheliler listesinde yer alan oğlu Kadir Arslan adına Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde inşa edilen mülkler oldu.
USULSÜZ GELİRLER
Virchow sitesinde 72 numarada bulunan 3 lüks villanın, belediye kaynaklı usulsüz gelirlerle yapıldığı iddia edildi. Söz konusu villaların, değerinin edinildikleri dönemde toplam yaklaşık 6 milyon euro olduğu ifade tutanaklarına yansıdı.
ULUSLARARASI PARA TRANSFERİ YAPILDI
Belediye yönetimi adına yurt dışındaki finansal trafiği yönettiği iddia edilen şüpheli müteahhit Abdüssamet Bahadır'ın banka hesapları ve uluslararası para transferleri; belediyeden elde edilen kayıt dışı kaynakları Odesa üzerinden farklı yatırım araçlarına dönüştürdüğü şüphesiyle incelemeye alındı.
Haber: Barış Savaş