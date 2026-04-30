Gelsenkirchen'deki Virchow sitesinde bulunan villaların belediye kaynaklı usulsüz gelirlerle yapıldığı ve toplam değerinin yaklaşık 6 milyon Euro olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'den Almanya'nın içlerine kadar uzanan bir "servet transferi"ni de gün yüzüne çıkardı.



Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri; Hasan Akgün'ün "gizli para kasası" olduğu öne sürülen Adem Çukur ve şüpheliler listesinde yer alan oğlu Kadir Arslan adına Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde inşa edilen mülkler oldu.