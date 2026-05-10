Böcek, daha önce gündeme gelen "20 milyon dolar" iddialarını ise kabul etmediğini söyledi. Manisa'da Özgür Özel'e verildiği öne sürülen para ve eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddialarının asılsız olduğunu savundu.

İfadesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına kendi iradesiyle başvurduğunu söyleyen Böcek, kendisine herhangi bir baskı yapılmadığını belirtti.

Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çeken ifade ise CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ait oldu.

CHP'NİN YENİ HAMLESİ: YARGI SÜRECİNE DOKUNULMAZLIK PERDESİ Mİ?

CHP yönetimi, dosyalara giren itiraflara rağmen rüşvet ve yolsuzluk sarmalına düşen belediyelere yönelik operasyonları hedef almayı sürdürüyor.

Gül Çiftçi'nin açıklaması ise bu tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Çiftçi, CHP iktidarında seçim mevzuatına belediye başkanları için özel bir hüküm eklenmesini istediklerini belirterek, milletvekillerindeki dokunulmazlığa benzer bir düzenleme önerdi.

Çiftçi'nin sözleri, kamuoyunda "Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen belediye başkanları görev süresi boyunca yargıdan korunmak mı isteniyor?" yorumlarına neden oldu.