CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında etkin pişmanlık ifadeleri dosyalara girerken, CHP yönetiminden belediye başkanları için "dokunulmazlık" çıkışı geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, belediye başkanlarına "suçüstü hali ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı sürece görevleri boyunca dokunulmazlık" getirilmesi gerektiğini söyledi.
Çiftçi'nin açıklaması, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla sarsılan CHP'li belediyelere yönelik adli süreçler devam ederken geldi. Açıklama, "CHP iktidara gelirse yolsuzluk dosyalarındaki belediye başkanlarını dokunulmazlık zırhıyla mı koruyacak?" sorusunu beraberinde getirdi.
SKANDALLAR BÜYÜDÜ, CHP "ZIRH" ARAYIŞINA GİRDİ
CHP yönetimi, belediyelere yönelik operasyonları uzun süredir "siyasi operasyon" söylemiyle hedef alırken, soruşturma dosyalarına giren etkin pişmanlık ifadeleri ise tabloyu daha da ağırlaştırdı.
Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık ifadesi veren Özkan Yalım'ın beyanları, belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin çarpıcı detaylar içerdi.
Yalım'ın ifadesinde, Uşakspor futbolcularının belediyede işçi gösterilmesi, belediye bütçesinden spor kulüplerine aktarılan milyonlar, battaniyeye sarılı 130 bin dolar, özel daireye gönderilen Uşak halıları ve aile bireylerine tahsis edilen belediye araçları anlatıldı.
Dosyanın dikkat çeken bölümlerinden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiği belirtilen Mercedes V300 oldu. Yalım, 170 bin Euro + KDV'lik VIP dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini beyan etti.
KURULTAY ÖNCESİ 1.2 MİLYON İDDİASI DOSYADA
Yalım'ın ifadesinde, kurultay öncesi verildiği belirtilen 1.2 milyon liralık ödeme de yer aldı.
Etkin pişmanlık kapsamında konuşan Yalım, işlemler nedeniyle pişman olduğunu belirterek oluşan kamu zararını ödemek istediğini söyledi.
Bu beyanlar, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların yalnızca "siyasi operasyon" söylemiyle geçiştirilemeyecek boyuta ulaştığını ortaya koydu.
BÖCEK'İN İFADESİ DE DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çeken ifade ise CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ait oldu.
Böcek, 2 Mayıs 2026 tarihli dilekçeyle ek savunma talebinde bulunduğunu ve ifadesinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini istediğini belirtti.
İfadesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına kendi iradesiyle başvurduğunu söyleyen Böcek, kendisine herhangi bir baskı yapılmadığını belirtti.
Böcek, daha önce gündeme gelen "20 milyon dolar" iddialarını ise kabul etmediğini söyledi. Manisa'da Özgür Özel'e verildiği öne sürülen para ve eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddialarının asılsız olduğunu savundu.
CHP'NİN YENİ HAMLESİ: YARGI SÜRECİNE DOKUNULMAZLIK PERDESİ Mİ?
CHP yönetimi, dosyalara giren itiraflara rağmen rüşvet ve yolsuzluk sarmalına düşen belediyelere yönelik operasyonları hedef almayı sürdürüyor.
Gül Çiftçi'nin açıklaması ise bu tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Çiftçi, CHP iktidarında seçim mevzuatına belediye başkanları için özel bir hüküm eklenmesini istediklerini belirterek, milletvekillerindeki dokunulmazlığa benzer bir düzenleme önerdi.
Çiftçi'nin sözleri, kamuoyunda "Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen belediye başkanları görev süresi boyunca yargıdan korunmak mı isteniyor?" yorumlarına neden oldu.
İTİRAFLAR ORTADA CHP OPERASYON DİYOR
CHP'li belediyelere yönelik dosyalarda etkin pişmanlık ifadeleri, para trafiği iddiaları, belediye kaynaklarının özel işlerde kullanıldığına yönelik beyanlar ve kamu zararı anlatımları peş peşe yer aldı.
Buna rağmen CHP yönetiminin soruşturmaları yalnızca "seçilmişlere operasyon" çerçevesinde sunması dikkat çekti.