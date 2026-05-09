Trabzonspor'dan Avrupa Ligi ve şampiyonluk transferi! Süper Lig'e dönecek

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken hücum hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Bordo mavililerin, MLS ekibi LA Galaxy forması giyen Joseph Paintsil için harekete geçtiği öğrenildi.

  • Trabzonspor, Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hücum organizasyonlarını hızlandıracak ve bire birde etkili oyunculara odaklanıyor.
  • Listede üst sıralarda yer alan Joseph Paintsil, daha önce MKE Ankaragücü forması giymiş ve Süper Lig'i yakından tanıyor.
  • 28 yaşındaki Paintsil, geçiş oyunlarındaki etkili performansı ve adam eksiltme becerisiyle dikkat çekiyor.
  • Asıl mevkisi sol kanat olan Paintsil, sağ kanatta ve forvet hattında da oynayabiliyor.
  • Joseph Paintsil'in MLS temsilcisiyle sözleşmesinin son yılında olması ve serbest kalma ihtimali Trabzonspor için umut veriyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, hücum organizasyonlarını hızlandıracak ve bire birde etkili oyuncular üzerinde yoğunlaştı.

Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri Joseph Paintsil oldu.

Joseph Paintsil Gana Milli Takımı'nda da oynuyor

SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR

Daha önce MKE Ankaragücü forması giyen Ganalı futbolcu, Süper Lig atmosferini yakından tanıyor.

28 yaşındaki oyuncunun özellikle geçiş oyunlarındaki etkili performansı, adam eksiltme becerisi ve skor katkısı teknik heyetin dikkatini çekti.

Joseph Paintsil kanatların yanı sıra forvette de oynayabiliyor

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Paintsil, sağ kanatta ve forvet hattında da görev yapabiliyor.

Çok yönlü hücum yapısı nedeniyle Trabzonspor teknik ekibinin oyuncuyu önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.

Joseph Paintsil 8.5 milyon euro karşılığında LA Galaxy'e transfer oldu

BONSERVİS DETAYI UMUT VERDİ

MLS temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına giren Joseph Paintsil'in güncel piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon euro olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca 1.69 boyundaki futbolcunun serbest kalma ihtimalinin bulunduğu ve bu durumun Trabzonspor cephesinde umut yarattığı ifade edildi.

Joseph Paintsil Ankaragücü'nde de forma giydi

YENİ SEZONDA HÜCUM HATTI DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da sezon sonunda bazı hücum oyuncularıyla yolların ayrılması beklenirken yönetim, kanat rotasyonunu daha dinamik ve hızlı isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

