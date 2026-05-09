Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, hücum organizasyonlarını hızlandıracak ve bire birde etkili oyuncular üzerinde yoğunlaştı.
Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri Joseph Paintsil oldu.
SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR
Daha önce MKE Ankaragücü forması giyen Ganalı futbolcu, Süper Lig atmosferini yakından tanıyor.
28 yaşındaki oyuncunun özellikle geçiş oyunlarındaki etkili performansı, adam eksiltme becerisi ve skor katkısı teknik heyetin dikkatini çekti.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNUYOR
Asıl mevkisi sol kanat olan Paintsil, sağ kanatta ve forvet hattında da görev yapabiliyor.
Çok yönlü hücum yapısı nedeniyle Trabzonspor teknik ekibinin oyuncuyu önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.
BONSERVİS DETAYI UMUT VERDİ
MLS temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına giren Joseph Paintsil'in güncel piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon euro olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca 1.69 boyundaki futbolcunun serbest kalma ihtimalinin bulunduğu ve bu durumun Trabzonspor cephesinde umut yarattığı ifade edildi.
YENİ SEZONDA HÜCUM HATTI DEĞİŞİYOR
Trabzonspor'da sezon sonunda bazı hücum oyuncularıyla yolların ayrılması beklenirken yönetim, kanat rotasyonunu daha dinamik ve hızlı isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.