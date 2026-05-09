Belçika ekibi Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.
Genç yıldız, 2025-2026 sezonunda çıktığı 48 resmi maçta 3 gol ve 18 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan katkı sağladı.
Özellikle Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu 2 gol ve 5 asistlik performans dikkat çekti.
DORTMUND MALİYETİ YÜKSEK BULDU
Borussia Dortmund'un da oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi.
Ancak Genk'in 35 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisinin Alman ekibine yüksek geldiği ifade edildi.
Galatasaray cephesinin ise oyuncunun potansiyeline güvenerek bu yatırım için şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.
OKAN BURUK RAPORU BEKLENİYOR
Okan Buruk'un oyuncu hakkında vereceği son raporun ardından Başkan Dursun Özbek'in resmi girişimleri başlatabileceği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, gelecek yılların yıldız adaylarından biri olarak görülen Karetsas'ı uzun vadeli proje olarak değerlendiriyor.
HEM 10 NUMARA HEM KANAT
Sol ayağını etkili kullanan genç futbolcu, ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.
Bunun yanı sıra her iki kanatta da oynayabilmesi nedeniyle teknik heyetin dikkatini çektiği belirtildi.
YUNANİSTAN'I SEÇTİ
Belçika doğumlu olan Karetsas, alt yaş kategorilerinde Belçika Milli Takımı forması giydi.
Ancak genç yıldız, A Milli Takım tercihini Yunanistan'dan yana kullandı.