Galatasaray, Karetsas için yatırım yapmaya hazır olup, Okan Buruk'un raporunu bekliyor.

Borussia Dortmund'un, Konstantinos Karetsas'ın transfer maliyetini yüksek bulduğu öğrenildi

DORTMUND MALİYETİ YÜKSEK BULDU

Borussia Dortmund'un da oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi.

Ancak Genk'in 35 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisinin Alman ekibine yüksek geldiği ifade edildi.

Galatasaray cephesinin ise oyuncunun potansiyeline güvenerek bu yatırım için şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.