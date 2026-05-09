CANLI YAYIN
Geri

35 milyon euro Dortmund'u korkuttu! Galatasaray transferi bitirecek

Galatasaray, üst üste gelen 4. Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Avrupa futbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Konstantinos Karetsas oldu. Yunan oyuncunun 35 milyon euroluk bonservisi, Borussia Dortmund'a fazla gelirken Aslan gemileri yaktı.

Giriş Tarihi:
35 milyon euro Dortmund'u korkuttu! Galatasaray transferi bitirecek
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Karetsas, Avrupa devlerinin radarına girdi.
  • Genç yıldız, 2025-2026 sezonunda 48 maçta 3 gol ve 18 asistle 21 gole doğrudan katkı sağladı.
  • Borussia Dortmund, oyuncunun menajeriyle temasa geçerken, Genk'in 35 milyon euro bonservis beklentisi yüksek bulundu.
  • Galatasaray, Karetsas için yatırım yapmaya hazır olup, Okan Buruk'un raporunu bekliyor.
  • Belçika doğumlu Karetsas, A Milli Takım tercihini Yunanistan'dan yana kullandı.

Belçika ekibi Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

Genç yıldız, 2025-2026 sezonunda çıktığı 48 resmi maçta 3 gol ve 18 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan katkı sağladı.

Özellikle Avrupa Ligi'nde ortaya koyduğu 2 gol ve 5 asistlik performans dikkat çekti.

Borussia Dortmund'un, Konstantinos Karetsas'ın transfer maliyetini yüksek bulduğu öğrenildi

DORTMUND MALİYETİ YÜKSEK BULDU

Borussia Dortmund'un da oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi.

Ancak Genk'in 35 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisinin Alman ekibine yüksek geldiği ifade edildi.

Galatasaray cephesinin ise oyuncunun potansiyeline güvenerek bu yatırım için şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.

Okan Buruk'un Konstantinos Karetsas'ı beğendiği biliniyor

OKAN BURUK RAPORU BEKLENİYOR

Okan Buruk'un oyuncu hakkında vereceği son raporun ardından Başkan Dursun Özbek'in resmi girişimleri başlatabileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, gelecek yılların yıldız adaylarından biri olarak görülen Karetsas'ı uzun vadeli proje olarak değerlendiriyor.

Konstantinos Karetsas kanatlarda ve 10 numarada forma giyebiliyor

HEM 10 NUMARA HEM KANAT

Sol ayağını etkili kullanan genç futbolcu, ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Bunun yanı sıra her iki kanatta da oynayabilmesi nedeniyle teknik heyetin dikkatini çektiği belirtildi.

Konstantinos Karetsas Genk'te forma giyiyor

YUNANİSTAN'I SEÇTİ

Belçika doğumlu olan Karetsas, alt yaş kategorilerinde Belçika Milli Takımı forması giydi.

Ancak genç yıldız, A Milli Takım tercihini Yunanistan'dan yana kullandı.

Galatasaray 26. şampiyonluğunu kazandı sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçeye peş peşe göndermelerGalatasaray 26. şampiyonluğunu kazandı sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçeye peş peşe göndermeler
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kazandı sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler
Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyasporu 4-2 yendiGalatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyasporu 4-2 yendi
Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyaspor'u 4-2 yendi

Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama: Yürekten tebrik ediyorum
SONRAKİ HABER

Başkan Erdoğan'dan tebrik

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler