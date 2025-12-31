Robert Lewandowski için sürpriz temas!

Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Alman basını Bild'in haberine göre, Noel'den kısa süre önce Katalan kulübün tesislerinde Polonyalı golcü ve menajeri Pini Zahavi, MLS temsilcisi Chicago Fire ile bir görüşme gerçekleştirdi. Amerikan ekibinin, Lewandowski'yi kadrosuna katma isteğini net şekilde ilettiği belirtildi. Ayrıca, Lewa'ya Suudi kulüplerinin de ciddi ilgi gösterdiği vurgulandı. Haberde, daha önce Fenerbahçe'nin, 37 yaşındaki yıldız Lewandowski ile ilgilendiği ve temsilcileriyle yeniden temasa geçtiği de ifade edildi.

