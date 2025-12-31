PODCAST CANLI YAYIN
Gabriel Sara’ya talip çıktı! Leeds United resmi teklif hazırlığında

Ada basınına göre Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızına Leeds United’ın yoğun bir ilgisi var. İngiliz kulübünün yeni yılın ilk haftasında Sarı-Kırmızılılar ile masaya oturacağı iddia ediliyor

İlk devrenin son bölümünde ciddi bir çıkış yakalayan ve beklenen performansına ulaşmaya başlayan Gabriel Sara'ya talip çıktı. Ada basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brezilyalı orta alan oyuncusuyla yakından ilgileniyor. İngiliz ekibinin Norwich City kariyerinden dolayı Sara'yı uzun süredir takip ettiği ve şu anda transfer listesinin üst sıralarında 26 yaşındaki futbolcunun olduğu belirtildi. Leeds United'ın yeni yılın ilk haftasında Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı da haberde yer aldı. Teknik Direktör Okan Buruk şu anda Sara'nın performansından memnun olsa da yönetimin tekliflere açık olduğu ifade ediliyor. Özellikle orta alana yapılacak transfere kaynak oluşturma adına Brezilyalı yıldız için Leeds'le masaya oturulabileceği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında 24 maça çıkan Sara 2 gol atıp 2 asist yaptı.

