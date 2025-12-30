Trabzonspor Başkanı Doğan net konuştu: Yarışın tam merkezindeyiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında sezonun ilk yarısındaki başarılarında teknik direktör Fatih Tekke'nin payının çok büyük olduğunu söyledi. Başkan Doğan, "Sezon ilerledikçe takım içindeki uyumun artmasıyla birlikte sahaya yansıyan kalite de her hafta yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz ve yolun sonundaki konumumuzu hep birlikte göreceğiz. Ancak Trabzonspor'un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan o yolu yürümektir. Bu kulübün genlerinde başka türlüsü yoktur" dedi. Yapılacak transferlerle ilgili de konuşan Doğan, "Takım kimyasını koruyan, rekabeti büyüten ve bizi daha ileriye taşıyacak hamleleri en doğru şekilde yapma kararlılığındayız" dedi.

