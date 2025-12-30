PODCAST CANLI YAYIN
30 Aralık 2025
Lookman için fiyat ortaya çıktı: Atalanta 45 milyon euro bonservis istedi!

Seire A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman'ın ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu. Son dönemde ise Fenerbahçe'nin transfer için devre girdiği belirtilmişti. Ancak İtalya'dan gelen haberler, iki kulübün de moralini bozacak cinsten. Çizme basınına göre Atalanta, Lookman'ın fiyatını belirledi. Nijeryalı forvet için 45 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus istendiği ifade edildi. Lookman şu anda devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla 2 maçta attığı 3 golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

