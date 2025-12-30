Cagliari Semih Kılıçsoy’un opsiyonunu kullanma kararı aldı

İtalya'da son iki lig maçında fileleri havalandıran ve İtalya'da gündem olan Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanan Semih, gollerini sıralamaya başladı. Semih, Pisa maçında bir gol kaydetti. Torino karşılaşmasında ise takımına galibiyeti getiren golü attı ve maçın oyuncusu seçildi. Genç yıldız, ilk 6 lig maçında gol atamazken son iki maçını boş geçmemiş oldu.

BU YAZ HAREKETE GEÇECEK

Cagliari yönetimi, genç oyuncunun artan formu sonrasında harekete geçti. İtalyan temsilcisi, 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Genç futbolcunun, yazın kalıcı olarak İtalyan ekibine transfer olması bekleniyor. Beşiktaş, altyapıdan yetiştirdiği bir oyuncudan hatırı sayılır bir bonservis ücreti kazanacak. Beşiktaş kariyerinde 87 karşılaşmada boy gösteren Semih Kılıçsoy, 16 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yapmayı başardı. 20 yaşındaki yıldız golcü, 4 kez de A Milli Takım formasını giydi.

ONA 'YENİ ARDA GÜLER' DİYORLAR

Semih'in menajeri Federico Pasterello, "Attığı goller Semih'in büyük yeteneğinin kanıtı. Türkiye'de, henüz 18 yaşındayken 12 gol atmıştı. Ona 'Yeni Arda Güler' diyorlardı çünkü Real Madrid gibi bir kulübe gidecek bir sonraki isim olarak görülüyordu. Genç yaşta beklentilerin ağırlığıyla güçlü bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldı" dedi.