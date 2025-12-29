Sörloth için kesenin ağzını sonuna kadar açan fener alternatif ismi de belirledi

Devre arasında öncelikli olarak 9 numara transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Listenin ilk sırasında bulunan Alexander Sörloth konusunda önemli adımlar atan sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde Atletico Madrid'le pazarlık masasına oturmayı hedefliyor.

25 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bu transferi bitirmek için ekonomik olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan yönetimin olumsuz bir duruma karşın B planını da belirlediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Atalanta formasını giyen Nikola Krstovic, Sörloth'un alternatifi olarak listeye alındı. Bu sezon başında 25 milyon euro karşılığında Lecce'den Atalanta'ya transfer olan Karadağlı forvet yeni takımında beklentileri karşılayamadı.

MİLLİ TAKIMIMIZ'I YIKMIŞTI

20 maçta sadece 3 gol atan ve 3 asist yapan Kristovic'in mutsuz olduğu bir süredir Çizme basınında yazılıyordu. 25 yaşındaki forvet geçtiğimiz yıl Karadağ'ın Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız'ı 3-1 yendiği karşılaşmada attığı 3 gol ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.