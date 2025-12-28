SON DAKİKA
Fenerbahçe’den golcü bombası! Alexander Sörloth için Atletico Madrid’e 25 milyon euro ayrıldI!

Sarı-Lacivertliler’in ocak ayında Sörloth için Atletico Madrid ile masaya oturacağı ve Norveçli yıldız için 25 milyon euro’luk teklif sunacağı öğrenildi

GAZETE
28 Aralık 2025
Fenerbahçe devre arasında golcü transferi yapmakta kararlı. Sarı-Lacivertli yönetimin, ocak ayının ilk haftasında İspanya'nın başkenti Madrid'de Atletico Madrid yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth için resmi temaslara başlayacak. Sarı-Lacivertliler'in bu görüşmede İspanyol kulübüne 25 milyon euro bonservis bedeli içeren bir teklif sunmayı planladığı ifade ediliyor. Atletico cephesinin ise Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Görüşmelerin seyrine göre transferin ocak ayı içinde olup olmayacağının bilgisi paylaşılan detay arasında.

