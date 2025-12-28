PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da özel harekat destekli eş zamanlı operasyon: Suç örgütü elebaşı ve 15 kişi yakalandı

Ankara'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütüne özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uzun süredir aranan örgütün elebaşı A.A kıskavrak yakalandı. 16 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da özel harekat destekli eş zamanlı operasyon: Suç örgütü elebaşı ve 15 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince silah ticareti ve uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere Özel Harekat destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında "silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarına karıştığı tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt elebaşı A.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara’da suç örgütüne operasyon; 16 gözaltı

