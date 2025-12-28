Eren Elmalı sahalara dönüyor! Süper Kupa’da forma giyebilecek

Futbolda bahis soruşturması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan ve sahalardan uzak kalan Eren Elmalı geri dönüyor. Cezası sona eren milli oyuncu, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa maçında takımdaki yerini alabilecek. Yıldız oyuncu, 5 lig (Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsun, Antalya, Kasımpaşa), 2 Şampiyonlar Ligi (Union Saint-Gilloise, Monaco) ve 1 Türkiye Kupası (Başakşehir) maçı kaçırdı.

15 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Eren Elmalı bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta 3 gole imza attı.