Erden Timur'un sorgusu devam ediyor! Şüpheli para trafiği mercek altında

Gözaltına alınan G.Saray eski yöneticisi Erden Timur’un bahis soruşması ile ilgili adliyedeki sorgusu sürüyor. Şüpheli tespit edilen 29 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor

Giriş Tarihi :28 Aralık 2025
"Futbolda Bahis" soruşturmasında önceki gün 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur hakkında yapılan mali incelemelerde; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemler tespit edilmişti. Timur'un adliyede sorgusu sürüyor. Ayrıca Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF Milli Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile ilgili soruşturma da sürüyor.

