Salih Özcan Beşiktaş’a çok yakın

Milli futbolcu Salih Özcan, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olmaya artık çok yakın... Siyah-Beyazlılar'a imza atmak için günleri sayan milli yıldız ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Süper Lig lideri Galatasaray da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için hamlede bulundu. Ancak, Salih Özcan Beşiktaş'ta daha fazla süre alacağını düşünerek Siyah-Beyazlılar'ın teklifine sıcak baktı. Kartal, 27 yaşındaki orta sahanın transferi için Dortmund'a 3 milyon Euro teklif etti. Bu sezon sadece 4 karşılaşmada görev alan Salih Özcan gol ya da asist üretemedi. A Milli Futbol Takımımız'da forma giyen tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü ile çok sıkı bir dost. Orkun'un da bu transferde önemli rol oynadığı gelen haberler arasında.