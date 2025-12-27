PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Salih Özcan Beşiktaş’a çok yakın

Milli oyuncuyu Galatasaray da istedi... Ancak Salih Özcan daha fazla süre alacağı bir takımda oynamak istediği için Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak bakıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2025
Salih Özcan Beşiktaş’a çok yakın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli futbolcu Salih Özcan, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olmaya artık çok yakın... Siyah-Beyazlılar'a imza atmak için günleri sayan milli yıldız ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Süper Lig lideri Galatasaray da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için hamlede bulundu. Ancak, Salih Özcan Beşiktaş'ta daha fazla süre alacağını düşünerek Siyah-Beyazlılar'ın teklifine sıcak baktı. Kartal, 27 yaşındaki orta sahanın transferi için Dortmund'a 3 milyon Euro teklif etti. Bu sezon sadece 4 karşılaşmada görev alan Salih Özcan gol ya da asist üretemedi. A Milli Futbol Takımımız'da forma giyen tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü ile çok sıkı bir dost. Orkun'un da bu transferde önemli rol oynadığı gelen haberler arasında.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete’de
Hatay’da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan’dan deprem konutları paylaşımı: Biz yapacağız dersek yaparız
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı’ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK’ya sevk edildi
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
MİT’ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay’da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının branda yalanı patladı
Netanyahu’dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Bakan Kurum’dan Hatay’da yeniden inşa mesajı: Sırada Suriye ve Gazze var
Suriye’nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye’den sert tepki
TÜGVA’dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü’nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin’i unutmuyoruz
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Fenerbahçe’den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
2025’e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Yeşilçam’ın Mavi Boncuk’u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...