Kartal’dan genç eldivenler için çok yoğun mesai

Siyah-Beyazlılar’ın Chelsea’nin kalecisi Jörgensen ile görüşeceği belirtildi. Ayrıca Tottenham’ın 22 yaşındaki eldiveni Kinsky’nin de Kartal’ın radarına girdiği ve temaslarda bulunulacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi :27 Aralık 2025
Beşiktaş, devre arası için kaleci arayışlarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlı ekip, İngiltere'de genç kalecilerle ilgili temaslarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş'ın, ilk olarak Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen ile görüşeceği öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu'nun, Londra'ya giderek bu transfer için temaslarda bulunacağı aktarıldı. Öte yandan, bir başka Londra ekibi Tottenham'ın 22 yaşındaki Çekyalı kalecisi Antonin Kinsky de Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah-Beyazlılar'ın Kinsky için Tottenham ile bir görüşmede bulunacağı belirtildi. Filip Jörgensen'in sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ederken, piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor. Tottenham ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Antonin Kinsky'nin piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak öne çıkıyor.

YALÇIN DEVREDE!
Siyah-Beyazlı kulübün, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın özel isteği doğrultusunda genç ve gelecek vadeden kalecilerle ilgili bu transfer hamleleri, takımın kalesinde uzun yıllar güvenli bir yapı oluşturma hedefi olarak değerlendiriliyor.

