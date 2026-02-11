Bibi 6. kez ABD'de! Trump'la 7. görüşme: Kameraların bulunmadığı kapıdan giriş yaptı
Trump’ın ikinci döneminde 6. kez ABD yoluna düşen Netanyahu, çantasında nükleer krizle Washington’a indi. Tahran'la masaya oturan Trump'ı "saldırı" için ikna etmeye çalışan Bibi, ikinci başkanlık döneminde Trump'la 7. kez bir araya geldi. Netanyahu'ya büyük bir Gizli Servis konvoyu ve iki helikopter eşlik ederken otoyol tamamen kapatıldı. Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House'tan aracıyla ayrıldıktan sonra kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'daki görüşme başladı.
BİBİ KAMERALARIN OLMADIĞI YERDEN GİRDİ
İsrail Başbakanı Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House'tan aracıyla ayrıldıktan sonra kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yaptı.
Netanyahu'nun giriş yapmasından kısa süre sonra Beyaz Saray, basına kapalı olarak gerçekleşen Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin başladığını bildirdi.
İKİ HELİKOPTERLE ULTRA KORUMA
Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşme için Washington, DC'ye ulaştı. Netanyahu'ya büyük bir Gizli Servis konvoyu ve iki helikopter eşlik ederken otoyol tamamen kapatıldı. Washington'da İsrail Başbakanı için alınanalışılmışın dışında önlemler dikkat çekti.
İKİNCİ DÖNEMDE ALTINCI ZİYARET
Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana altıncı kez ABD'ye giden Netanyahu, İran konusunda Trump'a baskı yapmayı planlıyor.
Dışişleri Bakanı Rubio ile Netanyahu görüşmesnin Türkiye saati ile 17:00'de ve ABD Başkanı Trump ile Netanyahu görüşmesinin 19:00'da yapılacağı belirtildi.
TRUMP'A İRAN BASKISI
Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada bugün Trump ile yapacağı görüşmede ABD'nin Tahran ile yapacağı görüşmelere odaklanacağını söyledi.
Washington yönetimi İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından Tahran ile müzakere masasına oturdu. İsrail ise ABD'nin İran'ı durdurması için saldırı istiyor.