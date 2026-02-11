Bibi 6. kez ABD'de! Trump'la 7. görüşme: Kameraların bulunmadığı kapıdan giriş yaptı

İKİNCİ DÖNEMDE ALTINCI ZİYARET

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana altıncı kez ABD'ye giden Netanyahu, İran konusunda Trump'a baskı yapmayı planlıyor.

Dışişleri Bakanı Rubio ile Netanyahu görüşmesnin Türkiye saati ile 17:00'de ve ABD Başkanı Trump ile Netanyahu görüşmesinin 19:00'da yapılacağı belirtildi.

TRUMP'A İRAN BASKISI

Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada bugün Trump ile yapacağı görüşmede ABD'nin Tahran ile yapacağı görüşmelere odaklanacağını söyledi.

Washington yönetimi İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından Tahran ile müzakere masasına oturdu. İsrail ise ABD'nin İran'ı durdurması için saldırı istiyor.