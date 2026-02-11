Başkan Erdoğan'dan Zeynep Güneş'i hedef alan 28 Şubat artıklarına sert tepki: "Meydanı terk etmeyeceğiz"
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş de katıldı. Güneş'e alçak ifadelerle saldıran İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmeyeceğiz." dedi. SDG'nin Suriye'deki entegrasyonunun Terörsüz Türkiye sürecini hızlandıracağına dikkat çeken Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi belediye başkanına attığı küfür dolu mesajlara tepki gösterdi. Erdoğan, deprem bölgesinde tek bir eseri bile bitiremediği halde 455 bin konut yapan hükümeti hedef alan CHP'lileri de yerden yere vurdu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmeleri takıp şalvarların giyerek Mihalgazi'den salonumuza teşrif eden Zeynep Güneş'le birlikte kardeşlerime teşekkür ediyor, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan şu vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.
28 Şubat artığı faşizan, kibirli ve alçak zihniyeti bir kez daha lanetliyorum.
MEYDANI TERK ETMEYECEĞİZ
Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık, yummayacağız. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik duracağız.
2,1 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK
Halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için gönderdi. Hizmet etmemiz, sorunlara çözüm bulmamız için gönderdi. Bu vazifeyi yerine getirme çabasındayız. Özellikle dış ilişkiler noktasında yoğun temas dönemi söz konusu. Suudi Arabistan ve Mısır'a ziyaret gerçekleştirdik. Güncel meseleleri istişare ettik. Toplam 12 anlaşmayla döndük. Suudi Arabistan ile yaptığımız anlaşma stratejk öneme sahip. Bu anlaşmayla Türkiye'de güneş enerjisi santralleri kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
Durmuyoruz değerli kardeşlerim, durmuyoruz. Yapacağımız çok şey var. Tempomuzu her gün artırıyoruz. Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i ağırlayacağız.
TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR
Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye olarak kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız, kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Burada şunu özellikle ifade etmek durumundayım; Kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çalışmalarımız bunun içindir.
Suriye'nin huzura kavuşması arzumuz. Bizim Suriye meselesindeki tavrımız ilk günden beri nettir. Orada akan kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Suriye'ye vidan merceğinden bakan herkes şunu kabul edecektir, kardeş Suriye halkı da her şeyin en iyisine layıktır. Bunu fazlasıyla hak ediyor.
TÜRKİYE BAŞKA ÜLKELERİ DİZAYN ETME ARZUSUNDA DEĞİLDİR
Suriye'nin kaynaklarının, yer altı ve üstü zenginliklerinin, şehirlerin altında tünel kazmaya değil, tüm kesimlerin refahına harcanmasının vakti gelmiştir. Suriye'nin tekrar karışmasına Türkiye buna izin vermeyecektir. Türkiye bölgesinde nüfuz arayışında değildir, başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Tam tersine biz samimi bir şekilde kardeşlik istiyoruz. Biz samimi bir şekilde kardeşlik diyoruz.
Akan her damla kan yüreğimizi dağlamaktadır. Arap,Türkmen, Kürt,Nusayri fark etmeksizin Suriye'de tek canın yitip gitmesi bizim canımızdan can kopması demek.
Halep ile birlikte Şam, Rakka, Haseke, Kamışlı da şen olana kadar, Kobanili yavruların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açana kadar Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.
CHP'YE SURİYE TEPKİSİ
Ne Kürtler ne Nusayriler ne başkaları bunların umurlarında değil. Öyle olsaydı 13,5 yıl Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken tepki gösterirlerdi.
Benim milletim bu istismarcıların gerçek niyetini artık çok net görüyorum. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları artık çok net görüyorum. Benim Arap vatandaşlarım kimlerin hangi çirkin senaryoların taşeronu olduğunu çok net görüyor, sadece CHP Genel Başkanı görmüyor. Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir proje üretmesini beklemiyoruz.
CHP'DE GELENEK DEĞİŞMİYOR
Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Hakaret etmeden küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan, önüne gelene sataşmadan bu ülkede siyaset yapılacağını öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. CHP'den gelen gideni aratır düzeni devam ediyor.
Ne diyelim Allah bunlara akıl CHP'li kardeşlerime de sabır versin.
HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ
Bedava ev sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez. CHP'lilerin 455 bin konutu teslim eden hükümetimize laf etmesi hadsizliktir. Bunları yapamıyorsanız en azından edebinizle susarsınız.
23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. Milletimiz nasıl daha önceki felaketlerde faizsiz konutlara sahip olduysa yine aynı şekilde sahip olacak.
DEPREM KONUTLARINDA YENİ ÖDEME PLANI
Son Kabine toplantısında konuyu değerlendirdik. Milletimiz için ne uygunsa onu ortaya çıkardık. Öncelikle şunu söyleyeyim 455 bin konutun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. 18 yıl boyunca aynı fiyattan taksit ödeyecek. 3+1 konutlar için 8 bin 750 TL taksit ödenecek. 484 bin TL'den yani 4'te 1 fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek.
Maliyet üzerinden yüzde 50 indirim 8 bin 100 lira sabit taksitle olacak. Peşin almak isteyen vatandaşlarımız 448 bin TL'den peşin olarak alabilecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Suriye'nin kuzeyindeki belirsizliğin ortadan kalkması ve tam entegrasyonun sağlanmasına paralel olarak sürecin yükü daha da hafifleyecek, belli başlı konularda çok daha seri yol alma imkanı doğacaktır.
ZEYNEP GÜNEŞ BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA OTURDU
Başkan Erdoğan'ın Meclis'teki toplantıya davet ettiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadınlar da salonda yerini aldı. Güneş, grup toplantısındaki açıklamaları öncesi Erdoğan'ın yanında oturdu.