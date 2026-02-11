Başkan Erdoğan'dan Zeynep Güneş'i hedef alan 28 Şubat artıklarına sert tepki: "Meydanı terk etmeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuştu. TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR



Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye olarak kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız, kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Burada şunu özellikle ifade etmek durumundayım; Kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çalışmalarımız bunun içindir.



Suriye'nin huzura kavuşması arzumuz. Bizim Suriye meselesindeki tavrımız ilk günden beri nettir. Orada akan kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Suriye'ye vidan merceğinden bakan herkes şunu kabul edecektir, kardeş Suriye halkı da her şeyin en iyisine layıktır. Bunu fazlasıyla hak ediyor.



TÜRKİYE BAŞKA ÜLKELERİ DİZAYN ETME ARZUSUNDA DEĞİLDİR



Suriye'nin kaynaklarının, yer altı ve üstü zenginliklerinin, şehirlerin altında tünel kazmaya değil, tüm kesimlerin refahına harcanmasının vakti gelmiştir. Suriye'nin tekrar karışmasına Türkiye buna izin vermeyecektir. Türkiye bölgesinde nüfuz arayışında değildir, başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Tam tersine biz samimi bir şekilde kardeşlik istiyoruz. Biz samimi bir şekilde kardeşlik diyoruz. Akan her damla kan yüreğimizi dağlamaktadır. Arap,Türkmen, Kürt,Nusayri fark etmeksizin Suriye'de tek canın yitip gitmesi bizim canımızdan can kopması demek. Halep ile birlikte Şam, Rakka, Haseke, Kamışlı da şen olana kadar, Kobanili yavruların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açana kadar Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'YE SURİYE TEPKİSİ



Ne Kürtler ne Nusayriler ne başkaları bunların umurlarında değil. Öyle olsaydı 13,5 yıl Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken tepki gösterirlerdi.



Benim milletim bu istismarcıların gerçek niyetini artık çok net görüyorum. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları artık çok net görüyorum. Benim Arap vatandaşlarım kimlerin hangi çirkin senaryoların taşeronu olduğunu çok net görüyor, sadece CHP Genel Başkanı görmüyor. Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir proje üretmesini beklemiyoruz.



CHP'DE GELENEK DEĞİŞMİYOR



Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Hakaret etmeden küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan, önüne gelene sataşmadan bu ülkede siyaset yapılacağını öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. CHP'den gelen gideni aratır düzeni devam ediyor. Ne diyelim Allah bunlara akıl CHP'li kardeşlerime de sabır versin. HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ



Bedava ev sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez. CHP'lilerin 455 bin konutu teslim eden hükümetimize laf etmesi hadsizliktir. Bunları yapamıyorsanız en azından edebinizle susarsınız. Deprem bölgesinde yine algı operasyonu: Çöp konteyneriyle övünen Özgür Özelin yaptık dediği projeler ortada yok 23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. Milletimiz nasıl daha önceki felaketlerde faizsiz konutlara sahip olduysa yine aynı şekilde sahip olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEPREM KONUTLARINDA YENİ ÖDEME PLANI



Son Kabine toplantısında konuyu değerlendirdik. Milletimiz için ne uygunsa onu ortaya çıkardık. Öncelikle şunu söyleyeyim 455 bin konutun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. 18 yıl boyunca aynı fiyattan taksit ödeyecek. 3+1 konutlar için 8 bin 750 TL taksit ödenecek. 484 bin TL'den yani 4'te 1 fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek.



Maliyet üzerinden yüzde 50 indirim 8 bin 100 lira sabit taksitle olacak. Peşin almak isteyen vatandaşlarımız 448 bin TL'den peşin olarak alabilecek. TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Suriye'nin kuzeyindeki belirsizliğin ortadan kalkması ve tam entegrasyonun sağlanmasına paralel olarak sürecin yükü daha da hafifleyecek, belli başlı konularda çok daha seri yol alma imkanı doğacaktır.