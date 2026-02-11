PODCAST CANLI YAYIN

Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde CHP provokasyonu

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ettiği sırada provokasyona girişen CHP'liler kürsüye işgal etti. Ancak AK Partili vekiller Gürlek ve Çiftçi'nin etrafında bir "milli irade" kalkanı oluşturarak yeminin gerçekleşmesini sağladı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
  • Yemin töreni öncesinde CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti ve Genel Kurulda tartışma çıktı.
  • Vekiller arasında yumruklu kavga yaşandığı bildirildi.
  • AK Partili vekiller Gürlek ve Çiftçi'nin etrafında koruma oluşturarak yemin töreninin gerçekleşmesini sağladı.
  • İki bakan Anayasa'nın 106. maddesi gereğince yemin ederek görevlerine başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Meclis'te yumruklu provokasyon

CHP PROVOKASYONUNA MİLLİ İRADE KALKANI

Yemin töreni öncesi Meclis'te provokasyona girişen CHP'liler kürsüye işgal etti.

TBMM'de yumruklu kavga

Bu sırada vekiller arasında yumruklu kavga çıktı.

MİLLİ İRADE KALKANI

Ancak AK Partili vekiller Gürlek ve Çiftçi'nin etrafında bir "milli irade" kalkanı oluşturarak yeminin gerçekleşmesini sağladı.

Akın Gürlek yemin etti.

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Başkan Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığına ise Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

BAKANLAR YEMİN ETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek yemin etti



Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti.

Bakanlar Meclis'te

Gürlek ve Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevlerine başladı.

