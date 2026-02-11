Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde CHP provokasyonu
Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ettiği sırada provokasyona girişen CHP'liler kürsüye işgal etti. Ancak AK Partili vekiller Gürlek ve Çiftçi'nin etrafında bir "milli irade" kalkanı oluşturarak yeminin gerçekleşmesini sağladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
Yemin töreni öncesi Meclis'te provokasyona girişen CHP'liler kürsüye işgal etti.TBMM'de yumruklu kavga
Bu sırada vekiller arasında yumruklu kavga çıktı.
Ancak AK Partili vekiller Gürlek ve Çiftçi'nin etrafında bir "milli irade" kalkanı oluşturarak yeminin gerçekleşmesini sağladı.
TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Başkan Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığına ise Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
BAKANLAR YEMİN ETTİ
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti.
Gürlek ve Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevlerine başladı.