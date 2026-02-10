Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Masada yasal düzenlemeler var | SDG entegre oluyor "müşterek rapor" geliyor
Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve entegrasyon sürecinin başlamasıyla "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefinde kritik bir eşik aşıldı. Meclis komisyonu müşterek rapor çalışmasında son safhaya geldi. Önümüzdeki günlerde raporun kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti arasında uzun süredir planlanan görüşme de bugün gerçekleştirilecek. Erdoğan, DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nden Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun müşterek raporu yazım aşamasına geldi ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.
- Görüşmede Türkiye ve Suriye'deki son gelişmeler ile yasal düzenlemeler ele alınacak.
- Suriye'de SDG/YPG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu, PKK'nın silah bırakması ve durumun MİT ile TSK tarafından tespiti temel şartlar olarak belirlendi.
- DEM Parti heyeti, Meclis komisyonunun ortak raporuyla ilgili uzlaşma zemininin bulunduğunu ve en geniş kesimleri kapsayacak formülasyonun çıkmasını istediklerini belirtti.
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefi son haftalarda peş peşe yaşanan kritik gelişmelerle ivmelendi.
Suriye'de SDG/YPG'nin fiili entegrasyonu başladı. Şam ve YPG arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde kurumların devri sürüyor. Bu gelişme Türkiye'nin "Terörsüz Bölge"hedefi için önemli bir aşama olarak görülürken; Ankara temkinli adımlarla sahayı anbean izliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güvenliğini riske atacak herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeyeceğini, anında müdahale edileceğini vurguluyor.
KOMİSYON RAPORU GELİYOR
TBMM çatısı altında çalışmalarını yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise "müşterek rapor" safhasına geldi. Raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.
MASADA YASAL DÜZENLEMELER VAR
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir randevu isteyen DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmede İmralı Heyeti'nden Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın yer alması, yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.
ÖNEMLİ GÜNDEMLERİMİZ VAR
DEM Parti İmralı heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'ne gitmeden önce TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını düşünüyoruz. Süreç başladığından beri Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Sürecin geldiği belli bir aşama var. Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik. Hayırlara vesile olsun diyoruz" açıklamasında bulundu.
HEM TÜRKİYE HEM SURİYE MASADA
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, "Son gelişmelerden bu yana önemli gelişmeler yaşandı hem Türkiye'de hem Suriye'de. Ayrıca Meclis komisyonunun çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunları Cumhurbaşkanı ile ele alacağız. Tabii görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var, onları sunacağız. Meclis komisyonunun ortak raporuyla ilgili şu anda çalışma sürüyor. Bu konuda henüz bir nokta konulmuş değil"dedi.
"ORTAK RAPORLA İLGİLİ UZLAŞMA ZEMİNİ VAR"
Bir basın mensubunun ortak raporda uzlaşma olup olmadığı sorusu üzerine Sancar, "Mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak formülasyonun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini tüm partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna yakışacak şekilde gelecekte hepimizi rahatlatacak noktalara varılması önemli. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz" dedi.
"Umut hakkı" ile ilgili soruya ise Sancar, "Ayrıntılara girmeyelim. Süreçle ilgili bugüne kadar gelişmeleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri, gündemde olan konuları ele alacağız" cevabını verdi.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş görüşmeyi dair detayları aktardı.
"Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çok kritik mesajlar vermesi bekleniyor"diyen Yeşiltaş, "TBMM Süreç Komisyonu'nda ortak raporla ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi; hangi yasal düzenlemelerin yapılacağı bu görüşmede netleşecek" ifadelerini kullandı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ
Görüşmede Türkiye'nin güvenlik şartlarının da ön planda olacağına dikkat çekildi.
Cumhur İttifakı'nın bu konudaki net tavrını vurgulayan Yeşiltaş, "Suriye'de SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu, PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bu durumun MİT ile TSK tarafından tespiti en hayati şartlar olarak masada duruyor" ifadelerini kullanarak, somut gelişmelerin ardından gözlerin yasal sürece çevrildiğini bildirdi.