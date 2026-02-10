Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Masada yasal düzenlemeler var | SDG entegre oluyor "müşterek rapor" geliyor

"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefi son haftalarda peş peşe yaşanan kritik gelişmelerle ivmelendi. Suriye'de SDG/YPG'nin fiili entegrasyonu başladı. Şam ve YPG arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde kurumların devri sürüyor. Bu gelişme Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hedefi için önemli bir aşama olarak görülürken; Ankara temkinli adımlarla sahayı anbean izliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güvenliğini riske atacak herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeyeceğini, anında müdahale edileceğini vurguluyor.

Terörsüz Türkiye komisyonu (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir) KOMİSYON RAPORU GELİYOR TBMM çatısı altında çalışmalarını yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise "müşterek rapor" safhasına geldi. Raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. MASADA YASAL DÜZENLEMELER VAR Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir randevu isteyen DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede İmralı Heyeti'nden Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın yer alması, yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

Sancar ve Buldan basına konuştu.



ÖNEMLİ GÜNDEMLERİMİZ VAR

DEM Parti İmralı heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'ne gitmeden önce TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını düşünüyoruz. Süreç başladığından beri Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Sürecin geldiği belli bir aşama var. Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik. Hayırlara vesile olsun diyoruz" açıklamasında bulundu.

HEM TÜRKİYE HEM SURİYE MASADA



DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, "Son gelişmelerden bu yana önemli gelişmeler yaşandı hem Türkiye'de hem Suriye'de. Ayrıca Meclis komisyonunun çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunları Cumhurbaşkanı ile ele alacağız. Tabii görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var, onları sunacağız. Meclis komisyonunun ortak raporuyla ilgili şu anda çalışma sürüyor. Bu konuda henüz bir nokta konulmuş değil"dedi.