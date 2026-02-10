Osimhen için Barcelona devrede: Galatasaray fiyatı belirledi
Barcelona’nın 9 numara planlamasında Osimhen’i ciddi biçimde değerlendirdiği öne sürülürken Galatasaray’ın, Nijeryalı golcü için pazarlık kapısını 80 milyon eurodan açtığı iddia edildi.
Galatasaray'ın dünyaca tanınan golcüsü Victor Osimhen için Avrupa'nın önde gelen liglerinden ilginin sürdüğü süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Haberlere göre Barcelona, hücum hattında yeni bir 9 numara planlaması kapsamında Osimhen'i yaz dönemi için ciddi biçimde değerlendirmeye aldı.
İspanyol ekibinin, Robert Lewandowski sonrası santrfor planlamasında profile uygun isim arayışında olduğu ve Osimhen'in de bu çerçeveye uyduğu kaydedildi. Avrupa'dan scoutların da Nijeryalı santrforu yakından takip ettiği vurgulandı.
GALATASARAY'IN OSIMHEN KARARI: KAPI 80 MİLYON EURODAN AÇILACAK
Barcelona cephesinde harekete geçilmesinin "an meselesi" olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen için pazarlık başlangıç seviyesini belirlediği aktarıldı. Habere göre Galatasaray, Osimhen için kapıyı 80 milyon euro'dan açma kararı aldı.
Aynı iddiada, bu bedelin yanında Barcelona'nın Osimhen için yaklaşık 19 milyon euro seviyesinde maaş yükünü de göze almasının gerekeceği belirtildi.
DEV YATIRIM İÇİN "FİKİR AYRILIĞI" İDDİASI
Haberde, böylesine büyük çaplı bir yatırımın Barcelona yönetiminde fikir ayrılıklarına yol açabileceği ve nihai kararın değerlendirmeler sonrası netleşmesinin beklendiği ifade edildi.
OSIMHEN'İN RAKAMLARI VE SÖZLEŞME DETAYI
Osimhen'in sarı-kırmızılı formayla kiralık olarak geldiği dönemden bu yana tüm kulvarlarda 62 maça çıktığı, 52 gol attığı ve 9 asist ürettiği kaydedildi. Avrupa maçlarında da gol yükünü taşıyan performansıyla Avrupa'nın beş büyük liginden dev kulüplerin radarına girdiği vurgulandı.
1998 doğumlu golcünün Galatasaray ile sözleşmesinin 2028/29 sezonu itibarıyla sona ereceği bilgisi paylaşıldı.
PİYASA DEĞERİ NOTU: ZİRVE 120, GÜNCEL 75 MİLYON EURO
Osimhen'in en yüksek piyasa değerine 2023 Haziran döneminde 120 milyon euro ile ulaştığı, güncel piyasa değerinin ise Transfermarkt verilerinde 75 milyon euro seviyesinde yer aldığı aktarıldı.
Golcünün kariyerinde zirve değerini gördüğü dönemde kulübünün Napoli olduğu notu da paylaşıldı.
VICTOR OSIMHEN KİMDİR?
|Detay
|Bilgi
|İsim
|Victor James Osimhen
|Doğum tarihi / Yaş
|29 Ara 1998 (27)
|Doğum yeri
|Lagos, Nijerya
|Boy
|1,86 m
|Uyruk
|Nijerya
|Mevki
|Forvet – Santrafor
|Ayak
|Sağ ayak
|Güncel kulüp
|Galatasaray SK
|Sözleşme tarihi
|31 Tem 2025
|Sözleşme sonu
|30 Haz 2029
OSIMHEN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI (TRANSFERMARKT VERİLERİNE GÖRE)
|Müsabaka
|Maç
|Gol
|Asist
|Gol başına dakika
|Süre
|Süper Lig
|15
|9
|1
|122'
|1.102'
|Şampiyonlar Ligi
|6
|6
|-
|83'
|496'
|Toplam
|21
|15
|1
|107'
|1.598'