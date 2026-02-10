Osimhen için Barcelona devrede: Galatasaray fiyatı belirledi

Galatasaray'ın dünyaca tanınan golcüsü Victor Osimhen için Avrupa'nın önde gelen liglerinden ilginin sürdüğü süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Haberlere göre Barcelona, hücum hattında yeni bir 9 numara planlaması kapsamında Osimhen'i yaz dönemi için ciddi biçimde değerlendirmeye aldı. İspanyol ekibinin, Robert Lewandowski sonrası santrfor planlamasında profile uygun isim arayışında olduğu ve Osimhen'in de bu çerçeveye uyduğu kaydedildi. Avrupa'dan scoutların da Nijeryalı santrforu yakından takip ettiği vurgulandı.

Victor Osimhen (AA) GALATASARAY'IN OSIMHEN KARARI: KAPI 80 MİLYON EURODAN AÇILACAK Barcelona cephesinde harekete geçilmesinin "an meselesi" olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen için pazarlık başlangıç seviyesini belirlediği aktarıldı. Habere göre Galatasaray, Osimhen için kapıyı 80 milyon euro'dan açma kararı aldı. Aynı iddiada, bu bedelin yanında Barcelona'nın Osimhen için yaklaşık 19 milyon euro seviyesinde maaş yükünü de göze almasının gerekeceği belirtildi. DEV YATIRIM İÇİN "FİKİR AYRILIĞI" İDDİASI Haberde, böylesine büyük çaplı bir yatırımın Barcelona yönetiminde fikir ayrılıklarına yol açabileceği ve nihai kararın değerlendirmeler sonrası netleşmesinin beklendiği ifade edildi.