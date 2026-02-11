Galatasaray'da Mauro Icardi kararı!
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi için karar aşamasına geldi. Yönetim yeni kontrat seçeneğini masaya koyarken, yıllık ücret formülü üzerinde çalışıyor. Arjantinli golcüye yurt dışından ilgi sürerken, sarı-kırmızılıların vereceği karar gelecek sezonun hücum planlamasını doğrudan etkileyecek.
Galatasaray'da Mauro Icardi dosyası yeniden masaya yatırıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcüyle ilgili yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, sarı-kırmızılıların hem yeni kontrat hem de transfer ihtimallerini aynı anda değerlendirdiği belirtiliyor.
YENİ SÖZLEŞME MASADA
Galatasaray'ın, kontratı sezon sonunda sona erecek Icardi ile sözleşme uzatma kararı aldığı ve görüşmeler için geri sayıma geçtiği ifade ediliyor. Yönetimin, yıldız golcüyü takımda tutarak hücum hattındaki istikrarı korumayı hedeflediği aktarıldı.
MAAŞ FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Kulübün yeni teklif hazırlığında olduğu, yıllık yaklaşık 7 milyon Euro seviyesinde bir maaş önerisinin gündeme geldiği öne sürülüyor. Bu hamlenin, hem mali dengeyi koruma hem de oyuncuyu takımda tutma planının parçası olduğu konuşuluyor.
GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Tecrübeli forvetin geleceğiyle ilgili netlik henüz sağlanmış değil. Galatasaray cephesinde iç transfer hamleleri hız kazanırken, Icardi'nin durumunun kadro planlamasının en kritik başlıklarından biri olduğu belirtiliyor.
TALİPLER DEVREDE
Öte yandan yıldız golcüye dışarıdan ilgi de sürüyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in oyuncu için devrede olduğu iddiaları, yönetimin karar sürecini daha da stratejik hale getiriyor.
ICARDI'DEN NET MESAJ
Arjantinli futbolcu ise yaptığı açıklamada sözleşmesinin haziran ayına kadar devam ettiğini hatırlatarak, "Çok fazla spekülasyon var ancak önümüzdeki 6 ay boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
SON KARAR KADRO PLANINI BELİRLEYECEK
Yönetimin vereceği karar yalnızca bir kontrat meselesi olmayacak; aynı zamanda Galatasaray'ın gelecek sezon forvet hattının nasıl şekilleneceğini de doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılılarda gözler artık Icardi ile yapılacak görüşmelerden çıkacak nihai tabloda.