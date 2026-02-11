Galatasaray'da Mauro Icardi kararı!

Galatasaray'da Mauro Icardi dosyası yeniden masaya yatırıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcüyle ilgili yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, sarı-kırmızılıların hem yeni kontrat hem de transfer ihtimallerini aynı anda değerlendirdiği belirtiliyor.

YENİ SÖZLEŞME MASADA



Galatasaray'ın, kontratı sezon sonunda sona erecek Icardi ile sözleşme uzatma kararı aldığı ve görüşmeler için geri sayıma geçtiği ifade ediliyor. Yönetimin, yıldız golcüyü takımda tutarak hücum hattındaki istikrarı korumayı hedeflediği aktarıldı.