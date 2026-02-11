Kuruluş Osman'ın Savcı Bey'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti I Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
“Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel” ve "Kuruluş Osman" dizisiyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan’dan acı haber geldi. 45 yaşındaki oyuncu, gece yarısı kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımları ise oynadığı tiyatro oyundan oldu. Ünlü isimler, başsağlığı mesajları paylaştı. Başarılı oyuncu yarın Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Hızlı Özet Göster
- 45 yaşındaki oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
- Arslan'ın cenaze namazı yarın ikindi vakti Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek
- Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu sanatçı, 'Kuruluş Osman', 'Poyraz Karayel' ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' gibi önemli dizilerde rol aldı
- 1998'den beri tiyatro sahnesinde aktif olan Arslan, televizyon kariyerine 2004'te 'Çemberimde Gül Oya' dizisiyle başladı
"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" "Kuruluş Osman" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin arasında olduğu birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul'da 45 yaşında vefat etti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Arslan, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
CENAZE NAMAZI ZİNCİRLİKUYU CAMİSİ'NDE KILINACAK
Ünlü oyuncunun eşi Hicran Akın Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kanbolat Görkem Arslan için yarın ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
KARAKTERLERİYLE HAFIZALARDA YER ETTİ
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu Arslan, profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayımlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.
Ünlü oyuncu, 1998'den bu yana tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı.
Son dönemde ise tarihi dizilerdeki performansıyla dikkati çeken Arslan, "Kuruluş Osman"da Saru Batu Savcı, "Destan"da Saltuk Beg, "Poyraz Karayel"de "Sefer, "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Gümüştekin karakterlerine hayat vermişti.
Kanbolat Görkem Arslan'ın son sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Arslan'ın, sahneye taşıdığı "Çirkin Boksör Ruhi" adlı tiyatro oyunuyla ilgili paylaşım yaptığı görüldü. Paylaşımında "Günün birinde, seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek!"notunu düştü.Son dakika: Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti!
"GELİYORUM AZ KALDI"
Oyuncunun hesabından yapılan paylaşıma gelen "Bu boksör Ankara'da mı çıkacak ringe, hep harikasın kardeşim" mesajına Arslan'ın verdiği yanıt dikkat çekti. Ünlü oyuncu,"Geliyorum az kaldı birader" notunu düşerek Ankara'daki oyun için heyecanını dile getirmişti.
Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat haberi sanat camiasını derinden etkiledi. Arslan'ın vefatının ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları paylaşştı.
Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, "Ah be Görkem'im. Ah be güzel kardeşim... Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın ne sevgin ne "Yer Gök Aşk" ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun."şeklinde ifade etti.
Oyuncu Azize İpek Karapınar, "Kanbolatım… Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım… Ellerim ne yazıyor, kalbim nasıl çarpıyor, ne kara bir gün… 'Melek kalpli Kanbom' derdim, melek oldun. Yattığın yer incinmesin…"dedi.
Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, Film Yapımcısı, Senarist Mehmet Bozdağ,"Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, geçmiş yıllarda Kuruluş Osman dizimizde Savcı Bey karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."sözlerini ifade etti.
Türk oyuncu, tiyatrocu ve sunucu Emel Gölgeçen "Hoşçakal oyun arkadaşım... Üzgünüm, tarifi yok. Yattığın yer incitmesin seni... Çok üzgünüm canım benim"dedi.
Türk oyuncu ve eski manken Sema Şimşek, "Şoktayım… Destan dizisinde çalışmıştık. Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin!" sözlerini ifade etti.
Oyuncu Feride Çetin, "Henüz 27'sindeyken... Bir aktör için 'saçmalama' zamanlarındayken yani, Mahir Çayan'ı iliklerine dek hissederek oynadı. Sete çok çalışarak gelirdi ve sesli çekimin yada karavan konforunun olmadığı o zamanlarda dahi vaktini işine odaklanarak geçirirdi. Mesleğine sadıktı, seyirciyi önemserdi. Sevenlerine sabır dilerim." dedi.
SANAT HAYATINA KONSERVATUVARDA BAŞLADI
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan, 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı. Televizyon kariyerine ise 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.
Başarılı oyuncu; "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Poyraz Karayel", "Kuruluş Osman" gibi birçok sevilen yapımda rol aldı. Sinemada ise "Daire", "Yurt" ve "Teslimiyet" gibi projelerde performans sergiledi.
Sanat camiasını yasa boğan Arslan'ın vefatı sonrası meslektaşları ve sevenleri sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Türk televizyon dünyası, güçlü oyunculuğuyla iz bırakan bir ismi kaybetti.