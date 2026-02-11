Kuruluş Osman'ın Savcı Bey'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti I Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya paylaşımı / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır. Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, Film Yapımcısı, Senarist Mehmet Bozdağ,"Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, geçmiş yıllarda Kuruluş Osman dizimizde Savcı Bey karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."sözlerini ifade etti.

Emel Gölgeçen ve Kanbolat Görkem Arslan / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. Türk oyuncu, tiyatrocu ve sunucu Emel Gölgeçen "Hoşçakal oyun arkadaşım... Üzgünüm, tarifi yok. Yattığın yer incitmesin seni... Çok üzgünüm canım benim"dedi.

Sema Şimşek / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. Türk oyuncu ve eski manken Sema Şimşek, "Şoktayım… Destan dizisinde çalışmıştık. Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin!" sözlerini ifade etti.

Feride Çetin / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. Oyuncu Feride Çetin, "Henüz 27'sindeyken... Bir aktör için 'saçmalama' zamanlarındayken yani, Mahir Çayan'ı iliklerine dek hissederek oynadı. Sete çok çalışarak gelirdi ve sesli çekimin yada karavan konforunun olmadığı o zamanlarda dahi vaktini işine odaklanarak geçirirdi. Mesleğine sadıktı, seyirciyi önemserdi. Sevenlerine sabır dilerim." dedi.