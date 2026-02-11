Bakan Bayraktar Türkiye'nin yer altı servetini açıkladı: 10 bin ton altın rezervimiz var | Parasal karşılığı ne kadar?

Bayraktar, yapılan yasal düzenlemeyle mevcut fiyatlarda üretilen altının yüzde 31,25'inin devlet hakkı olarak doğrudan Merkez Bankası rezervlerine aktarıldığını ifade etti.

Altının yabancı şirketler tarafından yurt dışına götürüldüğü iddialarını yalanlayan Bayraktar, üretilen altının önemli bir kısmının devlet hakkı olarak alındığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yer altında ekonomik değeri yaklaşık 1,5 trilyon dolar olan 10 bin tonluk çıkarılabilir altın rezervi bulunduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de yer altında çıkarılabilir yaklaşık 10 bin ton altın bulunduğunu açıkladı.

Altının ons fiyatının bir ara 5 bin dolar seviyelerini gördüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, "10 bin ton yani 1,5 trilyon dolar hesap etmemiz lazım ama yani inanılmaz bir kaynak şu anda. Ama yerin altındaki altından sana bir fayda yok. Çıkaracaksın ekonomiye yani vatandaş altını alacak yani. Yani biz bu yatırımları bir an önce hızlandırmamız lazım."dedi.

Türkiye'nin önemli bir altın ithalatçısı olduğunu vurgulayan Bayraktar, mevcut üretimin yıllık 30-40 ton seviyelerinde olduğunu belirtti. Bu rakamın potansiyelin oldukça altında kaldığını söyleyen Bayraktar, yatırımların hızlandırılması gerektiğini kaydetti.