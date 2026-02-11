Bakan Bayraktar Türkiye'nin yer altı servetini açıkladı: 10 bin ton altın rezervimiz var | Parasal karşılığı ne kadar?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de yer altında çıkarılabilir yaklaşık 10 bin ton altın bulunduğunu belirterek bu rezervin bugünkü fiyatlarla 1,5 trilyon dolar değerinde olduğunu açıkladı. Altın üretiminde devlet hakkının yüzde 31,25’e kadar çıktığını vurgulayan Bayraktar, “Yerin altındaki altının faydası yok, ekonomiye kazandırmamız lazım” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin altın potansiyeline ilişkin konuk olduğu Gazetecİ Zafer Şahin'in YouTube kanalında dikkat çeken veriler paylaştı.
Yerin altında ekonomik anlamda çıkarılabilir 10 bin ton altın olduğunu belirten Bayraktar, bu kaynağın parasal değerinin yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğunu vurguladı.10 bin tonluk dev altın rezervi gün yüzüne çıkmayı bekliyor!
Altının ons fiyatının bir ara 5 bin dolar seviyelerini gördüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, "10 bin ton yani 1,5 trilyon dolar hesap etmemiz lazım ama yani inanılmaz bir kaynak şu anda. Ama yerin altındaki altından sana bir fayda yok. Çıkaracaksın ekonomiye yani vatandaş altını alacak yani. Yani biz bu yatırımları bir an önce hızlandırmamız lazım."dedi.
Türkiye'nin önemli bir altın ithalatçısı olduğunu vurgulayan Bayraktar, mevcut üretimin yıllık 30-40 ton seviyelerinde olduğunu belirtti. Bu rakamın potansiyelin oldukça altında kaldığını söyleyen Bayraktar, yatırımların hızlandırılması gerektiğini kaydetti.
"ALTINI YABANCILAR ALIP GÖTÜRÜYOR" İDDİALARINA YANIT
Altın madenciliğinde yabancı şirketlerin altını çıkarıp yurt dışına götürdüğü yönündeki eleştirilere de yanıt veren Bayraktar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Temmuz ayında Meclis'ten geçen kanun düzenlemesiyle Cumhurbaşkanı'na devlet haklarını yüzde 25 artırma yetkisi verildiğini hatırlatan Bayraktar, "Şu anki 5 bin dolar ons fiyatında devlet hakkı yüzde 31,25'e kadar çıkıyor. Yani üretilen altının neredeyse üçte biri devlete ödeniyor" dedi.
Devlet hakkının vergilerden ayrı olduğunun altını çizen Bayraktar,"Bir ton altın ürettiğinizde yüzde 31,25'ini doğrudan devlete vermek durumundasınız. Bunun dışında işletme giderleri, işçilik, kurumlar vergisi, SGK ve diğer yükümlülükler de var" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, "Bir ton veya on ton altın üretildiğinde, bunun %31,25'ini şirket devlete vermek durumunda. Bu pay da Merkez Bankası rezervlerine gidiyor" diyerek, madenlerin milli ekonomiye olan doğrudan katkısını vurguladı.