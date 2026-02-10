Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı itirafçı oldu: Mehmet Akif Ersoy'un “Şişe çevirmece” detayıyla yeni isimler verdi

İfadede uyuşturucu trafiğiyle ilgili çok sayıda kişinin ve mekanın adı verildi.

Çağlı'nın beyanına göre Ersoy, Ağustos ve Eylül aylarında Göcek'teki teknede uyuşturucu bulundurduğunu ve havalimanından rahatça geçirebildiğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, itirafçı olup adli kontrolle tahliye edildi. Çağlı'nın ifadesinde uyuşturucu trafiğiyle ilgili çok sayıda kişinin ve partilerin düzenlendiği mekanların adını verdiği öğrenildi.

Taner Çağlı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"İSTEDİĞİM YERDEN UYUŞTURUCU GEÇİRİRİM"

Taner Çağlı ifadesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık'ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a dair de itiraflarda bulundu. Daha önceki ifadesinde Ersoy'u Ağustos ve Eylül aylarında Göcek'teki teknesinde gördüğünü söyleyen Çağlı, Ersoy'un "Ben istediğim yerden, hatta havalimanından bile uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz" dediğini öne sürdü.