Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı itirafçı oldu: Mehmet Akif Ersoy'un “Şişe çevirmece” detayıyla yeni isimler verdi
Kenan Tekdağ döneminde Habertürk’te Genel Yayın Yönetmenliği yapan Mehmet Akif Ersoy’un adı, uyuşturucu ve grup seks partileriyle gündemden düşmemişti. Ersoy'un adı Taner Çağlı’nın itiraflarıyla yeniden gündeme geldi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Çağlı’nın itirafçı olduğu ve adli kontrolle tahliye edildiği ortaya çıktı. Çağlı’nın ifadesinde çok sayıda kişi ve mekanın adını verdiği, Mehmet Akif Ersoy’la ilgili iddialar ve “şişe çevirmece” detayıyla dikkat çektiği öğrenildi.
- Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, itirafçı olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Taner Çağlı, ifadesinde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiğiyle ilgili faaliyetlerini anlattı.
- Çağlı'nın beyanına göre Ersoy, Ağustos ve Eylül aylarında Göcek'teki teknede uyuşturucu bulundurduğunu ve havalimanından rahatça geçirebildiğini söyledi.
- İfadede uyuşturucu trafiğiyle ilgili çok sayıda kişinin ve mekanın adı verildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, itirafçı olup adli kontrolle tahliye edildi. Çağlı'nın ifadesinde uyuşturucu trafiğiyle ilgili çok sayıda kişinin ve partilerin düzenlendiği mekanların adını verdiği öğrenildi.
"İSTEDİĞİM YERDEN UYUŞTURUCU GEÇİRİRİM"
Taner Çağlı ifadesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık'ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a dair de itiraflarda bulundu. Daha önceki ifadesinde Ersoy'u Ağustos ve Eylül aylarında Göcek'teki teknesinde gördüğünü söyleyen Çağlı, Ersoy'un "Ben istediğim yerden, hatta havalimanından bile uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz" dediğini öne sürdü.
"UYUŞTURUCUYU UÇAKTAN GEÇİRDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"
Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre itirafçı olduğu son ifadesinde ise Çağlı, "Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul'dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu"diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNAR"
Bunun yanı sıra Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'un kadınlara yaklaşımına dair çarpıcı bir detayı da paylaştı:
"Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" ifadelerini kullandı.