AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'lilerin kürsü provokasyonuna sert tepki: Demokrasimize saldırıdır
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'te yemin ederek görevlerine resmen başladı. Bakanların yemini sırasında Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekillerinin kürsü provokasyona kalkıştı. Skandal görüntülere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir." dedi.
TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Başkan Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın Gürlek ile Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
YEMİN TÖRENİNE CHP PROVOKASYONU
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'te yemin ederek görevlerine resmen başladı. Bakanların yemini sırasında Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekillerinin kürsü provokasyonu nedeniyle gerginlik çıktı.
TBMM'deki yemin töreninde kürsüyü işgal eden CHP'lilere ise sert tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.
CANLI ANLATIM
"DEMOKRASİMİZE SALDIRIDIR"
Mecliste yapılan provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik konuya ilişkin paylaşımında "CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz.
Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir. CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir." dedi.