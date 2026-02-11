Epstein’ın Zorro Çiftliği neden aranmadı? İki ceset ihbarı
Pedofili finansörü ismi Jeffrey Epstein’ın New Mexico’daki Zorro Çiftliği ile ilgili eski bir çalışandan gelen ihbar, eyaleti ayağa kaldırdı. İki genç kadının boğularak öldürüldüğü ve Epstein ile Maxwell’in talimatıyla eyalet arazisine gömüldüğü iddiası üzerine Arazi Komiserliği, FBI ve Başsavcılığı acil kazı ve soruşturma için göreve çağırdı. Peki çiftlik bugüne kadar neden aranmadı?
- New Mexico Eyalet Arazi Komiseri Stephanie Garcia Richard, Jeffrey Epstein'in Zorro Ranch çiftliği yakınlarında iki genç kızın cesedinin gömülü olduğuna dair anonim ihbar üzerine eyalet ve federal yetkilileri göreve çağırdı.
- İhbarda iki yabancı uyruklu kadının cinsel birliktelik sırasında boğularak öldürüldüğü ve Epstein ile Ghislaine Maxwell'in talimatıyla gömüldüğü iddia ediliyor.
- Epstein'ın 2019'daki ölümünden bu yana New York ve Karayip adalarındaki mülkleri aranmasına rağmen New Mexico'daki 10.000 dönümlük Zorro Çiftliği'nde hiçbir zaman tam kapsamlı federal arama yapılmadı.
- New Mexico milletvekilleri geçtiğimiz aylarda bu mülkte yaşananları aydınlatmak için 2,5 milyon dolar bütçeli bir Hakikat Komisyonu kurulmasını önermişti.
- Arazi Komiserliği söz konusu alanın anıt alanına dönüştürülmesini veya vahşi yaşam sığınağı olarak korunmasını planlıyor.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili son yayımlanan belgeler tüm dünyada adeta infiale yol açtı. Sapkınlığın fuhuştan, pedofiliden cinayetlere, ayinlere varmasıyla kan donduran noktaya ulaştı.
EPSTEIN'IN ÇİFTLİĞİNDE İKİ CESET İHBARI
New Mexico Eyalet Arazi Komiseri Stephanie Garcia Richard, Epstein'in New Mexico'daki eski çiftliği Zorro Ranch yakınlarında, iki genç kızın cesedinin gömülü olduğuna dair ortaya atılan anonim bir ihbarın ardından eyalet ve federal yetkilileri göreve çağırdı.
EPSTEIN VE MAXWELL'DEN ÖLDÜRÜN TALİMATI
İhbarı yapan kişi, iki yabancı uyruklu kadının cinsel birliktelik sırasında boğularak öldürüldüğünü iddia ediyor. Öldürülen kadınların Epstein ile sevgilisi ve suç ortağı olan Ghislaine Maxwell'in talimatıyla gömüldüğü öne sürülüyor. İddianın, çiftlikte daha önce çalışmış eski bir personelden geldiği belirtiliyor.
"KORKUNÇ SUÇLAR İÇİN GİZLİ MEZARLIK"
Arazi Komiseri Garcia Richard, bu iddiaları son derece ciddiye aldıklarını belirterek New Mexico Başsavcılığı ve FBI gibi ilgili birimlerin bölgede kapsamlı bir arama ve kazı çalışması yapması gerektiğini savundu. Garcia Richard, "Eyalet topraklarının böylesine korkunç suçlar için gizli bir mezarlık olarak kullanılmış olma ihtimali, adaletin yerini bulması için derhal harekete geçilmesini gerektiriyor" açıklamasında bulundu.
ZORRO ÇİFTLİĞİ NEDEN ARANMADI?
Epstein'ın 2019'daki ölümünden bu yana New York ve Karayip adalarındaki mülkleri defalarca aranmış olsa da New Mexico'daki yaklaşık 10.000 dönümlük devasa mülkü olan Zorro Çiftliği'nde hiçbir zaman tam kapsamlı bir federal arama yapılmaması tepkilere yol açıyordu.
Geçtiğimiz aylarda New Mexico milletvekilleri, bu mülkte yaşananları aydınlatmak ve eyalet yetkililerinin ihmallerini araştırmak için 2,5 milyon dolar bütçeli bir "Hakikat Komisyonu" kurulmasını önermişti. Bu yeni mezar iddiası, komisyonun kurulması ve mülkün çevresinde adli inceleme yapılması konusundaki baskıları artırdı.
Arazi Komiserliği, söz konusu alanın bir "anıt alanına" dönüştürülmesini veya vahşi yaşam sığınağı olarak korunmasını, böylece Epstein'ın karanlık geçmişinden temizlenmesini planlıyor.