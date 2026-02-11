Epstein’ın Zorro Çiftliği neden aranmadı? İki ceset ihbarı

Arazi Komiseri Garcia Richard, bu iddiaları son derece ciddiye aldıklarını belirterek New Mexico Başsavcılığı ve FBI gibi ilgili birimlerin bölgede kapsamlı bir arama ve kazı çalışması yapması gerektiğini savundu. Garcia Richard, "Eyalet topraklarının böylesine korkunç suçlar için gizli bir mezarlık olarak kullanılmış olma ihtimali, adaletin yerini bulması için derhal harekete geçilmesini gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

Epstein

ZORRO ÇİFTLİĞİ NEDEN ARANMADI?

Epstein'ın 2019'daki ölümünden bu yana New York ve Karayip adalarındaki mülkleri defalarca aranmış olsa da New Mexico'daki yaklaşık 10.000 dönümlük devasa mülkü olan Zorro Çiftliği'nde hiçbir zaman tam kapsamlı bir federal arama yapılmaması tepkilere yol açıyordu.

Geçtiğimiz aylarda New Mexico milletvekilleri, bu mülkte yaşananları aydınlatmak ve eyalet yetkililerinin ihmallerini araştırmak için 2,5 milyon dolar bütçeli bir "Hakikat Komisyonu" kurulmasını önermişti. Bu yeni mezar iddiası, komisyonun kurulması ve mülkün çevresinde adli inceleme yapılması konusundaki baskıları artırdı.

Arazi Komiserliği, söz konusu alanın bir "anıt alanına" dönüştürülmesini veya vahşi yaşam sığınağı olarak korunmasını, böylece Epstein'ın karanlık geçmişinden temizlenmesini planlıyor.